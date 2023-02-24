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الجمعة 24 شباط 2023 ساعة 14:42

القائد العام للجيش الايراني: الجيش دافع عن الثورة الاسلامية منذ الايام الاولى لانتصارها

القائد العام للجيش الايراني: الجيش دافع عن الثورة الاسلامية منذ الايام الاولى لانتصارها
وشدد اللواء موسوي الذي كان يتحدث في حفل تخريج طلبة الدورة الثانية والثلاثين لإدارة الدفاع والدورة الثامنة للدكتوراه المهنية العليا بجامعة القيادة والأركان، على أن الجيش الايراني واصل دفاعه عن الوطن في مرحلة الدفاع المقدس (حرب صدام على ايران 1980-1988).

وتابع قائلا: ان الجيش استمر في خدمة الشعب الايراني في مرحلة البناء والدفاع عن العتبات المقدسة الى جانب مساعدته المواطنين في وتقديم خدمات الاغاثة في أي مكان من ايران العزيزة.

وأشار اللواء " موسوي " الى القاعدة الشعبية التي يملكها الجيش لدى الشعب الايراني، مؤكدا أن الجيش ايضا يبادل هذا الشعب شعوره بحبه لهذا الشعب النبيل.

وتطرق الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية الأخيرة لدى استقباله جمعا من قادة ومنتسبي سلاح الجو في الجيش في يوم 8 شباط الجاري عندما خاطبهم قائلا: اعرفوا قدركم، أي على الجيش أن يعرف موقعه في قافلة الحضارة البشرية الى ظهور الامام المهدي (عج).

وأشاد اللواء موسوي بالجيش الايراني لمواقفه المشرفة في مساعدة المواطنين الايرانيين والمسلمين في الدول الاخرى لدى اشارته الى زلزال مدينة خوي (شمال غرب) والزلزال المدمر الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا، مشددا على أن الجيش سجل حضورا جميلا في مجال تقديم المساعدات الى المنكوبين بالزلزال في هذين البلدين المسلمين.
رقم : 1043232
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