العلامة ياسين: لبنان يعيش على فالق زلازل المشاريع الخارجية

وتابع : أنه من المعيب صدور قرارات سياسية تنال من إستقلالية القضاء وصلاحياته في وقت لبنان أحوج ما يكون إليه هو ايقاف الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين عاثوا فسادا في كل القطاعات لا سيما القطاع المصرفي الذي كان عامود النشاط الإقتصادي اللبناني.



اضاف: إن الحوار بين الاطراف السياسية في الوطن هو واجب وطني بكل المقاييس لإيقاف الإنهيار ووضع الحلول للخروج من الأزمة التي تتسع وتفرض فراغات أكثر مع مرور الوقت ، مؤكدا "انه من الضروري ملء الفراغ بشخصيات وطنية استثنائية قادرة على مواجهة الظروف الاستثنائية التي نعيشها "، مشددا على "ان يكون الهم هو ايصال رئيس للجمهورية لديه المؤهلات والمواصفات لا ان يكون الهم ملء كرسي الرئاسة فقط.



وختم العلامة ياسين مقدما واجب العزاء بشهداء مجزرة نابلس الاخيرة التي يشترك فيها إلى جانب العدو الصهيوني المطبعون معه مؤكدا ان ما نشهده في فلسطين هو إعتداء على الإنسانية وكل الاعراف والقوانين الدولية، منددا بالموقف المتخاذل للامم المتحدة وعدم معاقبة الكيان على جرائمه بحق الإنسانية في فلسطين وغيرها، مشيدا بالموقف الراقي الذي شهدته قمة الدول الافريقية من طرد للوفد الاسرائيلي"، داعيا "الانظمة العربية للإقتداء بالشرفاء إينما كانوا.