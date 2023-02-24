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الجمعة 24 شباط 2023 ساعة 16:55

قائد الثورة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الفقيدة عقيلة الشهيد مطهري

قائد الثورة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الفقيدة عقيلة الشهيد مطهري
أدى قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي قبل ظهر اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على جثمان السيدة اعظم (عالية) روحاني عقيلة الشهيد آية الله مرتضى مطهري، رفيقة وعضد العلامة الشهيد.
كما ادى صلاة الجنازة ، جمعا من ذوي أسرة الشهيد مطهري واقاربه.

وكان مرتضى مطهري ( 1919-1979) ، المعروف بالشهيد مطهري أو الاستاذ مطهري ، مفكرًا وفيلسوفا اسلاميا وأحد تلاميذ العلامة الطباطبائي والإمام الخميني (رض)، ويعتبر مطهري من الشخصيات المؤثرة وأحد القادة الفكريين للثورة الإسلامية وتولى رئاسة مجلس الثورة حتى يوم استشهاده في 2 مايو/ايار 1979 من قبل جماعة فرقان المنحرفة.

وقبل الثورة الإسلامية ، لعبت نضالات مطهري الفكرية ضد التيارات الفكرية الماركسية في إيران دورًا مهمًا في إبعاد الشباب عن هذه الأفكار. وكان من مؤسسي حسينية إرشاد بطهران التي تعدّ من أهم مراكز نشر المعارف الإسلامية قبل الثورة الإسلامية في إيران.

وكتب الشهيد مطهري العديد من الأعمال في الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، وكان تحديث وتوضيح تعاليم الإسلام والشيعة من سمات نشاطه الفكري، وقدم التعاليم الإسلامية بأسلوبه الخاص بطريقة سهلة بلغة العصر، ونُشرت كتبه في مواضيع دينية مختلفة عدة مرات بلغات مختلفة.

وكتبا الامام الخميني رضوان عليه في بيان التعزية باستشهاد العلامة مطهري ( باستشهاد ذلك الرجل الفذّ الذي قضى حياته الكريمة الغالية في سبيل تحقيق الأهداف الإسلامية المقدسة والكفاح المتواصل مع كل الأفكار الملتوية المنحرفة. ذلك الرجل الذي عزّ له مثيل في معرفة الدين الإسلامي والمعارف الإسلامية المختلفة وتفسير القرآن الكريم. أما أنا فقد فقدتُ ولداً عزيزاً وقد فُجعت بوفاته فكان من الشخصيات التي أعدّها ثمرة حياتي، وقد ثلم في الإسلام باستشهاد هذا الولد البار والمفكر الخالد ثلمة لا يسدّها شيء).

ويسمى ذكرى استشهاد مرتضى مطهري يوم المعلم في إيران.
رقم : 1043253
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