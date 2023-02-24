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الجمعة 24 شباط 2023 ساعة 18:58

الشيخ يزبك: الوضع لم يعد يحتمل

الشيخ يزبك: الوضع لم يعد يحتمل
وقال أن الهجوم الوحشي على نابلس والمجزرة التي افتعلها بحق الناس وذهب ضحيتها 11 شهيدا والعديد من الجرحى فضلا عن الأضرار بالممتلكات، كل ذلك والعالم صامت كأن لا مجازر ولا انتهاكات!.

وحيا الشيخ يزبك المقاومة في غزة، معتبرًا أن ردها على المجازر الوحشية هو تأكيد على وحدة الساحات ورد الحجر من حيث أتى، وقال: رحم الله شهداء نابلس وكل الشهداء، ومَن الله على الجرحى بالشفاء، وعلى الأهل بالعزاء والصبر"

و أكد خلال خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة (ع) بمدينة بعلبك إن الدماء والجراحات هي التي تصنع النصر وهو ليس ببعيد، وليس أمام الاحتلال الصهيوني إلا الزوال في مزابل التاريخ.

ولفت إلى أن الآثار الفظيعة التي خلفها الزلزال الكبير في سوريا وتركيا، تفرض على العالم أن يهب لمساعدة شعب وجد نفسه بالعراء، وهو شعب بالملايين، مشددًا على وجوب رفع الحصار وإلغاء قانون قيصر الجائر من أساسه وتقديم العون، لأن ما حدث قضية انسانية فوق كل اعتبار، لكن أمريكا وفريقها لم تمر من جانبها الإنسانية.

وأسف تحمل السياسيين في لبنان المسؤولية الوطنية وعدم المبادرة للخروج من الفراغ الرئاسي، وتساءل: هل من الصعب على حماة الوطن والحريصين على السيادة والاستقلال أن يطرحوا كل ما عندهم لنتوصل إلى شخصية يتم التفاهم عليها وطنيًا؟!.

وأكد الشيخ يزبك خلال ، أن على شخصية رئيس الجمهورية أن تكون قادرة على تحقيق المصلحة الوطنية غير مرتهنة لمصالح الآخرين من دول ومنظمات وجمعيات"، مضيفًا أن "الوضع الذي وصلنا اليه لم يعد يتحمل، والتلهي بالمزايدات الإعلامية والشعبوية، والاتهامات والتفسيرات والذرائع يزيد التمزق والفرقة كطاحونة هواء لا تشبع ولا تغني من جوع.

وقال سماحته: ها هو العدو الاسرائيلي يتجاوز الحدود باعتداءاته، ولعله ينتهز فرصة، إلا أن المقاومة الاسلامية لن تفسح اي مجال له لتحقيق ما يحلم به، بل هي بالمرصاد مع كل الشرفاء والغيارى على سيادة الوطن واستقلاله.
رقم : 1043290
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