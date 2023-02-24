96 خرقا لقوى العدوان في الساحل الغربي لليمن

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروق، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و حيس وتحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء حيس و مقبنة وغارة لطيران تجسسي على مقبنة و 26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 38 قذيفة و 63 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.