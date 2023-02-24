أحدث العناوين :
مسيرة جماهيرية حاشدة وفاء للشهيد الصماد وتحذيرا للعدوان بالحديدة
بدء العمل لإطلاق قافلة شعبية عربية لكسر الحصار المفروض على سورية
إسلامي يعلن بناء محطة 'كارون' للطاقة النووية في محافظة خوزستان
البحرين.. 'أمريكيون لحقوق الإنسان' تستنكر خداع سلطات المنامة للسجناء
عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في غزة والضفة
زلزال بقوة 4.3 يضرب قونية التركية
96 خرقا لقوى العدوان في الساحل الغربي لليمن
مسيرات جماهيرية وفاء للشهيد الصماد في حجة باليمن
الرويشان: الشهيد الصماد أثبت أنه خير من قاد البلد في الظروف الصعبة
الشيخ يزبك: الوضع لم يعد يحتمل
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
24 February 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
الجمعة 24 شباط 2023 ساعة 20:16
96 خرقا لقوى العدوان في الساحل الغربي لليمن
وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروق، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و حيس وتحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء حيس و مقبنة وغارة لطيران تجسسي على مقبنة و 26 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 38 قذيفة و 63 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
1043299
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
جولة انتصار لبشار الأسد في الخليج العربي... الدلالات والمآلات
فصائل المقاومة وسبيلها الأوحد لمواجهة الصهاينة
24 شباط 2023
زيارة وزير الخارجية الإيرانية من بغداد .. العمق الإستراتيجي لإيران
24 شباط 2023
بحرية حرس الثورة الاسلامية تزيح الستار قريبا عن حاملة طائرات مسيرة
24 شباط 2023
اللواء صفوي: ايران حققت الكثير من الانجازات الدفاعية والعسكرية
24 شباط 2023
السيد الحوثي مشيدا بشخصية الشهيد الصماد..يحمل روحية الجندي
23 شباط 2023
قائد الثورة: لولا الحظر لما تطورنا صناعيا وتقنيا
23 شباط 2023
تمزق وزلزال.. الكيان الصهيوني يغلي وعلى حافة الانفجار
23 شباط 2023
ما هي أهم تحديات الاتحاد الأوروبي؟
23 شباط 2023
حمى رعب من عمليات المقاومة في فلسطين المحتلة
23 شباط 2023
اتصالات سريّة بين عباس ونتنياهو.. ما الذي كشفته؟
23 شباط 2023
اللواء سلامي: العدو لا يملك رأس مالٍ لهزيمة إيران
22 شباط 2023
رئيس الاركان الايرانية: الحرس الثوري دفع الاعداء الى العجز والذل والهوان
22 شباط 2023
أحدث العناوين
مسيرة جماهيرية حاشدة وفاء للشهيد الصماد وتحذيرا للعدوان بالحديدة
بدء العمل لإطلاق قافلة شعبية عربية لكسر الحصار المفروض على سورية
إسلامي يعلن بناء محطة 'كارون' للطاقة النووية في محافظة خوزستان
البحرين.. 'أمريكيون لحقوق الإنسان' تستنكر خداع سلطات المنامة للسجناء
عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في غزة والضفة
زلزال بقوة 4.3 يضرب قونية التركية
96 خرقا لقوى العدوان في الساحل الغربي لليمن
مسيرات جماهيرية وفاء للشهيد الصماد في حجة باليمن
الرويشان: الشهيد الصماد أثبت أنه خير من قاد البلد في الظروف الصعبة
الشيخ يزبك: الوضع لم يعد يحتمل
ايران: على العالم إدانة جرائم وممارسات الكيان الصهيوني العدوانية
كوريا الشمالية تحذر الولايات المتحدة من 'إعلان حرب'
خبيرة في الأمم المتحدة: أنباء مزعجة حول المعتقل محمد الربيعة
اليمن.. مسيرات جماهيرية وفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع فلسطين في ريمة
العراق.. انطلاق عملية امنية في 'حوض العظيم' اثر إبادة خلية لـ'داعش'
اللواء سلامي: العدو أخفق في الحاق الهزيمة بشعبنا رغم استخدام كل تجاربه
الشيخ قبلان: واشنطن تريد لبنان مستوطنة صهيونية والحل بتسوية رئاسية إنقاذية
لبنان مهدد بالفوضى والسقوط بسبب الاستهداف والحصار الأمريكي
حماس: مقاومة غزة جاهزة للرد على عدوان الاحتلال وجميع وسائلها مشروعة
صدیقي: الاستكبار العالمي حاول ادخال ايران في أتون حرب شرسة
الأكثر قراءة
بالصور.. استشهاد 5 سوريين جراء عدوان إسرائيلي على احياء سكنية بدمشق
موقع غربي: جرائم ابادة جماعية في اليمن بأسلحة أمريكية وبريطانية
قوات الاحتلال تقتحم نابلس من عدة محاور
الكرملين: 'واشنطن هي المصدر الرئيس لإثارة التوتر الدولي'
استشهاد مواطنين يمنيين اثنين جراء انفجار أجسام من مخلفات العدوان في الحديدة
إعلان يوم الجمعة المقبل "يوم غضب" نصرة للأسرى ولأهل القدس
درس افريقي لتذاكي نتنياهو
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار 'غابريل'في نيوزيلندا
صباغ: العلاقات المتجذرة بين سوريا ولبنان أكبر من أن تفسدها المؤامرات
مستوطنون ينتهكون حرمة مسجد في الخليل
وزارة الدفاع الروسية تصدر "بيانا عاجلا" بشأن تطورات عسكرية في اوكرانيا
حركة المجاهدين الفلسطينية تحيي الذكرى ال23 لانطلاقتها
وصول ثاني قافلة مساعدات لبنانية لمتضرري زلزال حلب
اليمن تُدين استهداف الكيان الصهيوني لأحياء سكنية في دمشق
إسبانيا تقبل أكثر من 100 لاجئ سوري متضرر من الزلزال
تغيير الكتب المدرسية في البحرين... غسل دماغ الأطفال بالتعاليم الصهيونية
مذكرة تفاهم أمني بين العراق والسعودية
100طن مساعدات إيرانية إلى منكوبي الزلزال في اللاذقية
منظمة حقوقية تبرز الجانب المظلم من مشروع نيوم
اضراب المصارف اللبنانية دخل اسبوعه الثالث
الأخبار الساخنة
احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات والنتائج؟
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
"جنين" تقلب الموازين.. تل أبيب في موقف محرج
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
الأكثر بحثًا
الرئيس الجزائري ينفي وجود أي وساطة لحل الأزمة مع المغرب
إدانة واسعة لمصادقة الرئيس التونسي على بروتوكول بعضوية "إسرائيل"
إخترنا لکم
جولة انتصار لبشار الأسد في الخليج العربي... الدلالات والمآلات
رئيس الاركان الايرانية: الحرس الثوري دفع الاعداء الى العجز والذل والهوان
العميد قاآني: الجمهورية الإسلامية أحبطت مخططات أميركا في المنطقة
كواليس رد فعل نتنياهو على كلام السيد حسن نصر الله... رائحة الحرب الأهلية تشتمّ في شوارع فلسطين المحتلة