بدء العمل لإطلاق قافلة شعبية عربية لكسر الحصار المفروض على سورية

وذكرت الحملة في بيان أصدرته اليوم عقب اجتماعها برئاسة منسقها العام مجدي المعصراوي الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي أن “المجتمعين درسوا اقتراحاً بإطلاق قافلة شعبية عربية من مغرب الوطن العربي إلى مشرقه تحت عنوان (قافلة الوحدة العربية لكسر الحصار المفروض على سورية) على غرار (قافلة مريم) لكسر الحصار على العراق التي انطلقت في بداية القرن الحالي من لندن نحو المغرب، ثم باتجاه العراق”.



ووفق البيان تم الاتفاق على أن يقوم أعضاء اللجنة مع أعضاء المؤتمر العربي العام وشخصيات وأحزاب متضامنة مع سورية بإجراء الاتصالات من أجل إنجاح هذه المبادرة.



وقرر المجتمعون تكليف المحاميين خالد السفياني رئيس المؤتمر العربي العام وعمر زين الأمين العام السابق لاتحاد الحقوقيين العرب التواصل مع الهيئات الحقوقية العربية والدولية والمحامين المتضامنين مع حملة كسر الحصار على سورية لتشكيل لجنة قانونية عربية ودولية لكسر الحصار على سورية، ولملاحقة مجرمي الحرب ضد الإنسانية أمام القضاء الدولي.



وتم خلال الاجتماع بحث الاستعدادات للمشاركة في الملتقى الشبابي العربي التضامني مع سورية ولكسر الحصار الجائر المفروض عليها، والذي سينعقد بين الـ 9 والـ 13 من آذار القادم في سورية، والتنسيق القائم مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة من أجل إنجاز هذا الملتقى.