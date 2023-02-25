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السبت 25 شباط 2023 ساعة 10:22

المشاط يدعو دول العدوان الأميركي السعودي لوقف العدوان ورفع الحصار

المشاط يدعو دول العدوان الأميركي السعودي لوقف العدوان ورفع الحصار
واشاد الرئيس المشاط في تصريح بالحضور المليوني في العاصمة صنعاء والمحافظات الجمعة في مسيرات الوفاء للشهيد الصماد وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وتحذيراً لدول العدوان.

وعبّر عن شكره للشعب اليمني الذي أكد بخروجه المليوني المشرف عن استجابته لدعوة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وتأييداً لكل قراراته، وعبر أيضاً عن وفائه للشهيد الرئيس الصماد، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وعبر عن تأييده لكل المطالب المشروعة والمحقة في حريته واستقلاله، وحقه في ثرواته.

وقال: "إن الرئيس الشهيد الصماد قدم نموذجاً فريداً ونادراً في تاريخ الرؤساء على مستوى العالم في النزاهة والوفاء والتضحية"، مشيرا إلى أن الخروج الشعبي المليوني اليوم في العاصمة صنعاء وكافة ساحات الوفاء في محافظات الجمهورية يؤكد السير على نهج الرئيس الشهيد الصماد وكافة الشهداء حتى نيل الشعب اليمني حريته واستقلاله الكامل.

وأكد الرئيس المشاط أن التضامن مع الشعب الفلسطيني موقف مبدئي وإنساني وسياسي وديني ولا يمكن أن يتغير مهما كانت الظروف.

وأضاف: "الشعب اليمني بعد 8 سنوات من العدوان والحصار، وبعد التضحيات الكبيرة التي قدمها، متمسك بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة".

ودعا الرئيس المشاط دول العدوان الأمريكي السعودي إلى وقف عدوانها ورفع حصارها وخروج القوات الأجنبية من اليمن، وتحمل كل الالتزامات والاستحقاقات المشروعة لشعبنا نتيجة عدوانها، مؤكدا على حقوق الشعب اليمني في ثرواته لصرف المرتبات والخدمات".

ولفت إلى أن على الأمريكي أن يأخذ تحذيرات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي على محمل الجد، مؤكدا أن عواقب تجاهل تحذيرات قائد الثورة ستكون وخيمة.
مصدر : وكالات
رقم : 1043394
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