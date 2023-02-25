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السبت 25 شباط 2023 ساعة 10:24
العراق..تسجيل هزتين أرضيتين في الموصل وأربيل
وذكر مصدر محلي ان "هزتين ضربتا أربيل والموصل وقد شعر بهما الأهالي في المحافظتين".
وتشهد تركيا وسوريا هزات أرضية متتالية ومدمرة اسفرت عن مقتل واصابة وتشرد الملايين من المواطنين في البلدين.
مصدر :
وكالات
رقم :
1043396
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