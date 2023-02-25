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السبت 25 شباط 2023 ساعة 10:34

وزير الخارجية الايراني يزور مستشفى الامام علي (ع) في النجف الاشرف

وزير الخارجية الايراني يزور مستشفى الامام علي (ع) في النجف الاشرف
وفي هذه الزيارة التي جرت الجمعة، تحدث الوزير امير عبداللهيان مع الطاقم الطبي واطلع عن كثب على أنشطة المستشفى.

وقدم مدير المستشفى الدكتور ويسكوئي لوزير الخارجية الايراني تقريرا مفصلا عن نشاط هذا المركز الطبي الذي يضم 220 سريرا.

وكان وزير الخارجية قد قام ايضا يوم الجمعة بزيارة قبر الشهيد ابو مهدي المهندس في مقبرة وادي السلام بالنجف الاشرف وقرأ سورة الفاتحة على روحه الطاهرة.

وكان أمير عبداللهيان قد التقى خلال زيارته للعراق التي بداها فجر الاربعاء، كبار المسؤولين العراقيين وقادة الأحزاب والتيارات السياسية العراقية المؤثرة وأكد خلال لقاءاته معهم على تعزيز العلاقات بين طهران وبغداد.

وبحث وزير الخارجية في هذه اللقاءات لا سيما مع فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، آخر المستجدات المتعلقة باغتيال قادة النصر الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس.

وقام وزير الخارجية الايراني بزيارة الى العراق تلبية لدعوة من نظيره العراقي فؤاد حسين حيث اجرى معه جولة محادثات ومن ثم شاركا في مؤتمر صحفي اجابا فيه على اسئلة الصحفيين.

والتقى امير عبداللهيان كبار المسؤولين العراقيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ووزير الخارجية فؤاد حسين ومستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي وكذلك اجتمع الى رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم حركة بابليون ريان الكلداني ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ همام حمودي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس الحزب الاسلامي العراقي رشيد العزاوي.

وخلال الزيارة واللقاءات التي جرت مع المسؤولين العراقيين، تم البحث في العديد من القضايا منها أمن الحدود ، ووجود الجماعات المناهضة والانفصالية المعادية للجمهورية الاسلامية في إقليم كردستان العراق ، وضرورة طرد الجماعات الإرهابية من الإقليم ، ومتابعة قضية اغتيال القائدين الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ومتابعة المطالب الاقتصادية الإيرانية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما أعلن وزير الخارجية ، في اللقاء مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي ، عن قرب زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني إلى العراق لتوقيع وثيقة التعاون الأمني.
مصدر : وكالات
رقم : 1043398
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