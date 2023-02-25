بايدن يشكك بجدوى تنفيذ خطة الصين للسلام في أوكرانيا

وقال بايدن في حوار مع ABC: "بوتين يصفق لها (للخطة). ما هي الفائدة منها".



وأضاف: "لم أر أي شيء في هذه الخطة من شأنه أن يشير إلى أن تنفيذها يمكن أن يكون مفيدا لطرف آخر غير روسيا".



ووصف الرئيس الأمريكي فكرة أن الصين ستتفاوض من أجل أوكرانيا لإنهاء "حرب غير عادلة تماما" بأنها "غير منطقية".



يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يعلق بعد على المبادرة الصينية المكونة من 12 بند.



ونشرت الخارجية الصينية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.



وشددت الوثيقة على عدد من المبادئ، منها ضرورة التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعدم جواز تحقيق أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، وضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية، مؤكدة أنه ينبغي أخذ المصالح والهواجس الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد ونبذ ازدواجية المعايير.