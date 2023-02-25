الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 شباط 2023 ساعة 10:52

اليمن.. مسيرة نسائية في مدينة ذمار وفاءً للرئيس الشهيد الصماد

اليمن.. مسيرة نسائية في مدينة ذمار وفاءً للرئيس الشهيد الصماد
وألقيت خلال المسيرة كلمات أشارت، إلى ما تميز به الرئيس الشهيد الصماد من صفات قيادية وإخلاص ونزاهة، وتحركه في توحيد الصف الداخلي والتصدي للعدوان وبناء مؤسسات الدولة .. داعية للاقتداء بنهجه ومواصلة مشروعه “يد تحمي ويد تبني”.

ونددت المشاركات، بجرائم دول العدوان بحق الشعب اليمني أرضا وإنسانا، وبجرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

واستنكرن، تطبيع بعض الأنظمة العربية مع العدو الصهيوني.. وأكدن ثبات موقف اليمن المبدئي تجاه قضية فلسطين، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه واستعادة أراضيه وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

وحمل بيان المسيرة، دول تحالف العدوان مسئولية كل جرائمه في اليمن.. مؤكدا تمسك الشعب اليمني بكافة حقوقه ورفضه لأي تواجد أجنبي على أراضيه.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية لمساندة الشعب الفلسطيني ضد الصهاينة.

وحث بيان المسيرة. على تعزيز وحدة الصف ومواصلة الصمود والسير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر المؤزر.
مصدر : وكالات
رقم : 1043402
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
في يوم الحرس الثوري ... نظرة الى انشائه ودوره وانجازاته
في يوم الحرس الثوري ... نظرة الى انشائه ودوره وانجازاته
آية الله رئيسي يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أرومية
آية الله رئيسي يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أرومية
25 شباط 2023
ايران.. ازاحة الستار عن صاروخ كروز بمدى 1650 كيلومتر
ايران.. ازاحة الستار عن صاروخ كروز بمدى 1650 كيلومتر
25 شباط 2023
جولة انتصار لبشار الأسد في الخليج العربي... الدلالات والمآلات
جولة انتصار لبشار الأسد في الخليج العربي... الدلالات والمآلات
24 شباط 2023
فصائل المقاومة وسبيلها الأوحد لمواجهة الصهاينة
فصائل المقاومة وسبيلها الأوحد لمواجهة الصهاينة
24 شباط 2023
زيارة وزير الخارجية الإيرانية من بغداد .. العمق الإستراتيجي لإيران
زيارة وزير الخارجية الإيرانية من بغداد .. العمق الإستراتيجي لإيران
24 شباط 2023
بحرية حرس الثورة الاسلامية تزيح الستار قريبا عن حاملة طائرات مسيرة
بحرية حرس الثورة الاسلامية تزيح الستار قريبا عن حاملة طائرات مسيرة
24 شباط 2023
اللواء صفوي: ايران حققت الكثير من الانجازات الدفاعية والعسكرية
اللواء صفوي: ايران حققت الكثير من الانجازات الدفاعية والعسكرية
24 شباط 2023
السيد الحوثي مشيدا بشخصية الشهيد الصماد..يحمل روحية الجندي
السيد الحوثي مشيدا بشخصية الشهيد الصماد..يحمل روحية الجندي
23 شباط 2023
قائد الثورة: لولا الحظر لما تطورنا صناعيا وتقنيا
قائد الثورة: لولا الحظر لما تطورنا صناعيا وتقنيا
23 شباط 2023
تمزق وزلزال.. الكيان الصهيوني يغلي وعلى حافة الانفجار
تمزق وزلزال.. الكيان الصهيوني يغلي وعلى حافة الانفجار
23 شباط 2023
ما هي أهم تحديات الاتحاد الأوروبي؟
ما هي أهم تحديات الاتحاد الأوروبي؟
23 شباط 2023
حمى رعب من عمليات المقاومة في فلسطين المحتلة
حمى رعب من عمليات المقاومة في فلسطين المحتلة
23 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
جولة انتصار لبشار الأسد في الخليج العربي... الدلالات والمآلات
رئيس الاركان الايرانية: الحرس الثوري دفع الاعداء الى العجز والذل والهوان
العميد قاآني: الجمهورية الإسلامية أحبطت مخططات أميركا في المنطقة
كواليس رد فعل نتنياهو على كلام السيد حسن نصر الله... رائحة الحرب الأهلية تشتمّ في شوارع فلسطين المحتلة