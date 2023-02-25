حجم التبادل التجاري بين ايران والهند بلغ 2.5 مليار دولار خلال العام الماضي

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة الهندية في تقرير اصدرته بهذا الصدد أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين الهند وإيران بلغ في عام 2022 مليارين و 500 مليون دولار.



ونمت التبادلات التجارية بين إيران والهند بنسبة 48 في المائة في هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكان إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2021 مليارا و 693 مليون دولار.



وشهدت صادرات الهند إلى إيران في الأشهر من كانون الثاني (يناير) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2022 نموًا بنسبة 44٪ اذ بلغت مليارا و 847 مليون دولار فيما كانت في العام السابق له مليارا و 284 مليون دولار.



كما نمت واردات الهند من إيران بنسبة 60٪ في عام 2022 اذ بلغت 653 مليون دولار فيما كانت في نفس الفترة من العام السابق له، 409 ملايين دولار.



ووفقًا لهذا التقرير ، كان الأرز أهم منتج تصديري من الهند إلى إيران في عام 2022 ، حيث ان 59٪ من إجمالي صادرات الهند إلى إيران كانت مرتبطة بالأرز.



وزادت صادرات الهند من الأرز إلى إيران في عام 2022 بنسبة 52٪ مقارنة بالعام السابق له اذ بلغت مليارا و 98 مليون دولار من 719 مليون دولار. وشكل الشاي بقيمة 86 مليون دولار والسكر 79 مليون دولار ثاني وثالث صادرات الهند إلى إيران على التوالي.



كما تعد المنتجات النفطية من أهم السلع التي استوردتها الهند من إيران عام 2022 ، اذ بلغت قيمتها 175 مليون دولار اي 4 اضعاف العام السابق له والذي كان 43 مليون دولار.



وكانت المواد الخام لإنتاج الدهانات بقيمة 152 مليون دولار والفواكه بقيمة 148 مليون دولار ثاني وثالث بضاعة استوردتها الهند من إيران عام 2022 على التوالي.