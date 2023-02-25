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السبت 25 شباط 2023 ساعة 10:58

وزير الخارجية الأوكراني تعلن موقف بلاده من خطة السلام الصينية

وزير الخارجية الأوكراني تعلن موقف بلاده من خطة السلام الصينية
ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن كوليبا قوله أمس الجمعة عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي المكرس لذكرى انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا: "اطلعنا على النسخة النهائية للخطة (الصينية) الليلة الماضية. هناك عناصر معينة نوافق عليها. هناك عنصر واحد على الأقل نختلف عليه وهو "العقوبات الأحادية"، إذ نعتقد أن العقوبات أداة مهمة".

وتابع كوليبا: "لكن بشكل عام، هذه وثيقة مثيرة للاهتمام"، وأضاف: "نحن ندرسها ويجب أن ندرسها من أولها إلى آخرها وأن نستخلص استنتاجاتنا".

وأشاد الوزير الأوكراني بحقيقة أن الصين "أعلنت موقفها الشامل من هذه الحرب".

وفي كييف، علق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على الخطة الصينية بالقول إن هناك نقاطا مثل "وحدة الأراضي" و"الأمن النووي"، تتوافق مع "مصالح أوكرانيا والعالم"، لكن في نفس الوقت هناك أفكار في الاقتراح الصيني لا يوافق عليها، و"يبدو أن العالم بأسره يختلف معها".

وكانت الخارجية الروسية رحبت بـ"الرغبة الصينية الصادقة" للإسهام في التسوية في أوكرانيا بالطرق السلمية، وأعربت عن مشاطرة موسكو بكين رؤيتها للتسوية.

في المقابل، شكك الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدوى الخطة الصينية، معتبرا أنها تعود بالفائدة على روسيا فقط.

ونشرت الخارجية الصينية، صباح أمس الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.
مصدر : وكالات
رقم : 1043405
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