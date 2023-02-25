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السبت 25 شباط 2023 ساعة 11:03

آية الله رئيسي يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أرومية

آية الله رئيسي يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أرومية
وقد بلغت كلفة تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع نقل المياه الى بحيرة ارومية أكثر من 4 آلاف مليار تومان. ويحتوي المشروع على اولويات بينها توفير مياه الشفة ومياه الري في الفصول الزراعية.  

وكان رئیس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد " ابراهيم رئيسي " قد وصل الى مدينة ارومیة (شمال غرب) صباح اليوم الجمعة لافتتاح مشروع نقل المياه الى بحيرتها حيث كان في استقباله بمطار الشهيد باكري ممثل الولي الفقيه في محافظة اذربايجان غربي ومحافظها وعدد من المسؤولين المحليين.

وقد اطلع وزير الطاقة علي اكبر محرابيان في صيف العام الجاري عن كثب على مختلف أقسام هذا المشروع، وأكد ضرورة مشاركة شركة تطوير مصادر المياه ووزارته في ادراج هذا الموضوع في اولوياتهما التنفيذية.

وقام الفريق التنفيذي لهذا المشروع بنشاط عمل في 3 نوبات  ودون توقف عبر استخدام الاساليب الحديثة لنقل الماء الى بحيرة ارومية.

ويعتبر مشروع نقل المياه الفائضة من مناطق مثل سد "كاني سيب" إلى بحيرة أورمية أحد مشاريع إحياء بحيرة أورمية، ويشمل  36 كم من الأنفاق و 11 كم من القنوات و 28 كم من نهر كودار.
وبجهود على مدار الساعة من جميع الاجهزة ، تم الانتهاء من مشروع نقل المياه من سد "كاني سيب"إلى بحيرة أرومية في أقل من سبعة أشهر في يوم عيد المبعث النبوي الشريف.
وتتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نقل 300 مليون متر مكعب من مياه  سد "كاني سيب" إلى بحيرة أورمية، وبلغت تكلفته أكثر من 4 آلاف مليار تومان.
وإذا كانت حالة هطول الأمطار في منطقة حوض بحيرة أورمية أكثر من المعتاد ، فمن الممكن زيادة نقل المياه إلى 600 مليون متر مكعب في المواسم غير الزراعية.

وتم تدشين المشروع بصورة مؤقتة في 19 شباط الجاري تزامنا مع يوم المبعث النبوي الشريف وبنجاح تام حيث اصبح نقل المياه الى هذه البحيرة ممكنا ليفتتحه رئيس الجمهورية اليوم بصورة رسمية.   

ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع في منطقة الشرق الاوسط وسيصبح بداية لاحياء بحيرة ارومية اذ سوف يتم تنفيذ المشاريع المقبلة الـ 19 بصورة تدريجية.
رقم : 1043410
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