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السبت 25 شباط 2023 ساعة 12:24

صاروخ فرط صوتي إيراني يدخل الخدمة بهذه الخصائص

صاروخ فرط صوتي إيراني يدخل الخدمة بهذه الخصائص
وحول خصائص الصاروخ قال العميد حاجي زاده إن لهذا الصاروخ محرك يتم تشغيله عند اقترابه مسافة400 إلى 500كيلومتر من الهدف، وإن منظومات الصاروخ تمكنه من استهداف أية نقطة يريدها، وأن سرعته تفوق 13 ماخ، إضافة إلى سلب إمكانية تتبعه من قبل منظومات الدفاع الصاروخي للعدو.

وأوضح العميد حاجي زاده  أن صاروخ "باوه" قادر على المناورة خارج الغلاف الجوي والتحرك في اتجاهات مختلفة.

وقال العميد حاجي زادة: "إن صواريخنا البعيدة المدى تم خفض أوزانها إلى الربع، وازدادت فعاليتها، ومن حيث دقة الإصابة فإن جميع صواريخنا هي نقطوية، وتم تقليص الفترة اللازمة للإطلاق إلى السدس".

وفي العاشر من نوفمبر الماضي كان "حاجي زاده" قد أعلن أن طهران نجحت في إنتاج صاروخ باليستي فرط صوتي للمرة الأولى، وفيما سارعت وزارة الدفاع الأميركية البنتاجون انذاك للقول إن انها تُشكك في صحة أن إيران طورت صواريخ فرط صوتية.

وبشأن الطائرات المسيرة الجديدة شاهد 149 المعروفة باسم غزة، والتي كشف عنها حديثا، أشار "حاجي زاده" إلى أنها قادرة على التحليق لفترة زمنية طويلة، وتستطيع حمل تسع قنابل في آن واحد.

كما أشار إلى الطائرتين المسيرتين 'شاهد' 136 وشاهد 131، معتبرا إياهما من الطائرات المسيرة الانتحارية التي تتمتعان بقدرات كبيرة.

التشكيك الغربي بتفوق المنظومات العسكرية الدفاعية الإيرانية، اسقطته اعترافات الامريكيين والاوروبيين، بتفوق مسيرات شاهد 136الايرانية في الحرب في اوكرانيا، ورغم ان ايران نفت مشاركة هذه المسيرات، الا ان الاعتراف، دليل على اقرار الغربيين بالتفوق التكنولوجي الايراني على منظوماتهم.

"العميد حاجي زاده" لفت الى أن كافة القواعد الأميركية في المنطقة هي تحت إشراف ومراقبة إيرانية كاملة، واكد أن هذه القواعد تحولت إلى نقطة ضعف للأميركيين، موضحا أن طهران ستوجه الضربات الى هذه القواعد عند الحاجةأ وانها قادرة على استهداف السفن الحربية الأميركية من على بعد ألفي كيلومتر.
مصدر : وكالات
رقم : 1043423
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