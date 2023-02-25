زلزال بقوة 6.1 يضرب الشرق الأقصى الروسي

وجاء في بيان: "وقع الزلزال في الساعة 18:25 بالتوقيت المحلي (9:25 بتوقيت موسكو) في المحيط الهادئ قبالة الساحل في جنوب شبه الجزيرة على بعد 170 كيلومترا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.