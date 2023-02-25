صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري

إن الزلزال الرهيب الذي ضرب تركيا وسوريا، والذي خلف أكثر من 40 ألف قتيل، ألهب أجواء سوريا أكثر، وفي مثل هذا الوضع المعقد، أصبحت هجمات تنظيم داعش الإرهابي أكثر بروزًا وزادت من المخاوف بشأن استعادة قوة هذه الجماعة. ونفذ إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية، خلال الأسبوع الماضي، هجومين مميتين على مدنيين سوريين في محافظة حمص شمال هذا البلد، قُتل فيهما نحو 70 شخصًا، كما تمكن بعض السوريين من الفرار من الإرهابيين.



على الرغم من فقدانه للعديد من المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا، زاد تنظيم داعش من هجماته الدموية على أجزاء من البلاد في الأشهر الأخيرة. وبعد اندلاع الأزمة السورية في آذار / مارس 2011، تمكن تنظيم الدولة الإسلامية من احتلال العديد من المناطق الشمالية والشرقية من سوريا بدعم من الدول الغربية وعناصرها الإقليمية، ولكن مع تغير الميزان الميداني لصالح قوات المقاومة، تمت مواجهة هذه الجماعة التكفيرية بعد عدة سنوات عقب التفاف من الجولان في هذه المنطقة. في الوقت الحالي، جرب إرهابيو داعش، الذين يعتقدون أنهم قادرون على مهاجمة الحكومة السورية من الوضع الذي نشأ بعد الزلزال، حظهم مرة أخرى في احتلال أجزاء من هذا البلد وإقامة خلافتهم المزعومة.



تنظيم الدولة الإسلامية الجريح ما زال يشكل خطراً



لا علاقة لتهديدات داعش بالوقت الحاضر وبعد الزلزال، وفي السنوات الأخيرة، عندما كان الآلاف من داعش في السجن، حذر المسؤولون الأمريكيون والقادة الأكراد في شمال سوريا عدة مرات من تهديدات هؤلاء الأشخاص في حال فرارهم من السجون. وبعد الزلزال تمكن نحو 20 سجينا من الفرار من سجن "راجو" الذي كان يُحتجز فيه حوالي 2000 شخص معظمهم مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي. وبعد الزلزال، قام السجناء بأعمال شغب وطالبوا بالإفراج عنهم بحجة انعدام الأمن، لكن رغم ذلك احتجزتهم الميليشيات الكردية. وفي السنوات الماضية حاول إرهابيو داعش الهروب من السجن واستعادة قوتهم، وكانت الجولة الأخيرة في يناير 2022، عندما حاول عدد من عناصر هذه المجموعة الهروب من الإرهابيين بمهاجمة سجن في الحسكة بسوريا وفشلت الهجمات حسب مسؤولين في الميليشيات الكردية.



وخلال هجمات تركيا على منطقة كوباني في تشرين الأول / أكتوبر 2019، تم إطلاق سراح حوالي 800 مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية من سجون تسيطر عليها المجموعات الكردية. كما أعلنت صحيفة الغارديان، في كانون الأول / ديسمبر 2021، في تقرير لها، أن الأكراد سيطلقون سراح المنتسبين لتنظيم داعش الإرهابي من السجن مقابل الحصول على تعويضات بقيمة ثمانية آلاف دولار. وعلى الرغم من تعهد المفرج عنهم، وفقًا لصحيفة الغارديان، بعدم الانضمام إلى أي جماعة إرهابية، ولكن نقلاً عن المثل القائل بأن "التوبة ذئب الموت"، فإن عناصر داعش المحررة ستستمر في طريقها السابق.



وفي الأشهر الأخيرة، عندما خططت تركيا لمهاجمة المناطق الكردية في سوريا، حذرت السلطات الأمريكية مرة أخرى من تهديدات داعش وأعلنت أن حراس السجون الأكراد قد يتخلون عن رعاية 28 سجناً في أعقاب هجوم تركي محتمل. وحسب الإحصائيات، فإن ما يقرب من 10.000 من عناصر داعش محتجزون في السجون السورية، وإذا تم إطلاق سراح هؤلاء الإرهابيين، فستصبح سوريا والعراق غير آمنين مرة أخرى.



إظهار القوة وجذب العناصر المخفية



بعد إعلان انتهاء خلافة داعش في كانون الأول / ديسمبر 2016 في العراق وسوريا، استمر الناجون من هذه الجماعة، الذين لم يعد بإمكانهم العيش بسهولة في منطقة الجولان، بعيش حياة غامضة في زوايا هذا البلد. وكانوا يترقبون دائمًا فرصة للانقضاض على السلطة. وعلى الرغم من ظهور هذه الجماعة في العراق من وقت لآخر من خلال هجمات متفرقة في مدن مختلفة، إلا أن سوريا أصبحت الآن محط أنظار داعش بسبب تورطها في زلزال رهيب. لذلك وعلى الرغم من خسارة الأراضي المحتلة، فإن هذه الجماعة لا تزال قوية، وخلاياها السرية موجودة في العراق وسوريا، وإذا استغلوا الفرصة، فيمكنهم جعل المنطقة غير آمنة مرة أخرى.



وتحاول داعش، بهجماتها الوحشية ومذابحها بحق المدنيين السوريين، توجيه رسالة إلى عناصرها الخفية والهاربة، وكذلك التكفيريين الآخرين حول العالم، بأنها لا تزال على قيد الحياة ولديها القدرة على استعادة الخلافة. بالنظر إلى فرار المئات من عناصر داعش من السجون السورية في السنوات الأخيرة، ربما عاد هؤلاء الأشخاص إلى تنظيم داعش الرئيسي ويمكنهم مواصلة القتال ضد قوات المقاومة. ومن خلال تنفيذ أعمال إرهابية وهجمات إجرامية ذات أبعاد إنسانية شنيعة ضد المدنيين، يجب أن يكون إرهابيو داعش على رأس الأخبار الإعلامية وأن يظهروا أنهم ما زالوا يتمتعون بالسلطة السابقة.



من ناحية أخرى، من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة، التي تبحث عن فرصة لتقوية الإرهابيين لإبقاء الأزمة في سورية ساخنة، أزمة الزلزال لمساعدة داعش التكفيري. وربما، إضافة إلى إرسال مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال السوري في حلب وإدلب، ستكون المساعدات بالأسلحة أيضًا على جدول الأعمال. وفي السنوات الماضية، استخدمت أمريكا وتركيا هذا التكتيك وأرسلتا أسلحة إلى إرهابيي إدلب تحت غطاء ما تسمى المساعدات الإنسانية. وفي الوقت الذي تركز فيه الحكومة السورية على إنقاذ ضحايا الزلزال، يمكن أن يؤدي صعود داعش إلى تفاقم الوضع الأمني ​​في هذا البلد.



نقطة أخرى هي أن تركيا، مثل سوريا، متورطة حاليًا في الأزمات التي سببها الزلزال ولا يمكنها التكاتف مع الإرهابيين، وهذه فرصة جيدة لداعش لمغادرة هذا البلد، الذي أدار ظهره في الأشهر الأخيرة إلى الجماعات التكفيرية نحو التطبيع والعلاقات مع دمشق. كما أن ترك حدود تركيا مفتوحة لإرسال مساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة بالزلزال في سوريا سيؤدي إلى دخول بعض عناصر داعش التكفيريين إلى سوريا تحت ستار اللاجئين وبحجة مساعدة أبناء وطنهم، وهذه الحدود معروفة لداعش وغيرهم أكثر من أي شخص آخر في هذا البلد.



في العقد الماضي، من أجل تبرير جرائمهم وخداع المسلمين ، حاول عناصر داعش تقديم أنفسهم على أنهم منقذون للمسلمين من خلال الاستشهاد بآيات وتقاليد لم يفهموها بشكل صحيح ، وهذه المرة يحاول داعش استغلال الزلزال السوري. ويجب أن يذكروا أن نتيجة وقوف الشعب السوري ودعم الحكومة السورية والتلميح إلى أنه من أجل البقاء في مأمن من هذه الكوارث في المستقبل، يجب أن يساعدوا داعش على إقامة خلافتهم وتحقيق هذا الهدف.



بشكل عام، يمكن القول إن داعش اعتبر الزلزال الأخير في سوريا نقطة انطلاق لمسار جديد في رسم خططه ولهذا يجب على المجتمع الدولي التركيز أكثر على التطورات في سوريا حتى لا تحصل هذه الجماعة الإرهابية على الفرصة مرة أخرى.