‘‘ مكعب ابن سلمان‘‘ يثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي

وأطلق ولي العهد محمد بن سلمان المشروع يوم الخميس الماضي، معلنًا أنه سيرأس شركة تطوير المربع الجديدة، والتي تهدف إلى تطوير "أكبر مركز مدينة حديث في العالم في الرياض"بحسب قوله.



وفي هذا الصدد قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي في بيان إن المشروع سيضم متحفًا وجامعة للتكنولوجيا والتصميم ومسرحًا غامرًا وأكثر من 80 مكانًا ترفيهيًا.



ويقع ذاك "المكعب" الذي سيتم بناؤه في مركز المدينة، وهو عبارة عن هيكل ضخم يبلغ طوله 400 متر، واسع وعميق يتكون من أشكال مثلثة متداخلة، بأسلوب معماري مستوحى من منطقة نجد في المملكة العربية السعودية.



وسيكون المكعب "أول وجهة تجريبية غامرة في العالم"، المجهّز بـ"التكنولوجيا الرقمية والافتراضية بأحدث الصور المجسمة". وفي مرحلة معيّنة من الفيديو الترويجي، شوهدت تنانين منشأة بالحاسوب وهي تحلق حول الهيكل والصخور العائمة تحوم في الغلاف الجوي، وربما يكون هذا تلميحًا إلى نوع "التصوير المجسم" الذي يمكن للزوار توقعه.



وقد شبّه العديد من المستخدمين المكعب بمكعّب البورغ، وهو نوع من المركبات الفضائية من مسلسل "ستار تريك"، كما تعرض المكعب للسخرية لشبهه بأقدس هيكل شبه مكعب في المملكة العربية السعودية، وهو الكعبة المشرفة؛ حيث يصلي المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى الكعبة الواقعة في وسط المسجد الحرام في مكة المكرمة، ويطوفون بها أثناء الحج والعمرة



وفي المقابل فقد تزايدت التعليقات المناهضة والمستنكرة للمشروع، ما دفع بمدير مكتب ولي العهد، بدر عساكر، بالخروج عن صمته، قائلا: “سيصبح أحد أكبر المعالم على مستوى العالم”. حساب تركي الشلهوب قال في تغريدة على تويتر ان مشروع المربع الجديد الذي أعلن عنه ابن سلمان في الرياض، سيحتوي على أسواق ومطاعم ومناطق ترفيهية.. مشيرا الى أنه يُحاكي شكل الكعبة المشرفة. كذلك قالت جاكلين القحطاني في تغريدة لها إن المكعب يعد استمرارا في إثارة الجدل.. متسائلة هل أصاب ابن سلمان الجنون؟ غداة عزمه بناء "مكعّب" ترفيهي في الرياض يشبه الكعبة



حمود أبو مسمار كذلك غرد قائلا إنه في الأمس "أبرهة الحبشي" عزم على هدم الكعبة، قبلة المسلمين وأقدس مقدساتهم؛ واليوم #ولي_العهد الذي وصفه بـ "أبرهة نجد" و "أبرهة الدرعية" يعتزم بناء المكعب قبلة للفاسقين المسرفين لنشر الفاحشة في بلاد الحرمين!. محمد عزالدين انتقد مشروع بن سلمان لبناء كعبة الترفيه في الرياض كما وصفها. بينما اشار حساب "شاخوف الزمن" الى ان بن سلمان يسعى لبناء كعبة في الرياض، مشيرا الى ممارساته في محاربته للدين و العلماء و الاعدامات لكبار السن و تعذيب المعتقلين. كذلك اشار حساب محكمة تويتر الى أن الحج سيصبح في الرياض غداة بناء كعبة سلمان وابنه الجديدة.