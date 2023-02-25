الجهاد الاسلامي:الاحتلال إلى زوال مهما حاول ومهما فعل

وشددت على ان كل سياسات التهويد للمقدسات والمصادرات والهدم والتهجير والقتل والدمار في كل ساحات فلسطين، لن ترهب شعبنا ومقاومتنا وستتحول هذه الذكرى إلى دافع للاستمرار على خط الجهاد والمقاومة.



واعتبرت الحركة ان الاحتلال ما زال يرتكب المزيد من الجرائم التي تطال العشرات من أبناء شعبنا وما مجزرة جنين ونابلس ببعيدة عنا، وقد اصبح الاحتلال أكثر إجراماً وإرهاباً بحق كل ما هو فلسطيني على هذه الأرض المباركة، ومازال شعبنا صامداً صابراً يدافع عن وجوده وحقه على هذه الأرض، ولن بتراجع ولن يتنازل عن هذا الحق حتى دحر الاحتلال.



وتوجهت الحركة بالتحية في هذه الذكرى الأليمة إلى أبناء شعبنا الفلسطيني الأبي بكل أطيافه وأحزابه وحركاته المقاومة، ونحث أهلنا في خليل الرحمن, على نبذ الفتن الداخلية والتخلص منها لأنها لا تخدم الا الاحتلال واعوانه.



ودعت الحركة إلى ضرورة رص الصفوف وتوحيد الجهود خلف رؤية فلسطينية واحدة جامعة تستند إلى مشروع واحد وهو تفعيل العمل المقاوم المسلح؛ لأنه الطريق الوحيد لنيل حقوقنا من هذا المحتل المجرم.



وجددت تأكيدها على البقاء لحفظ وصايا الشهداء الأكرم منا جميعاً، ولن نترك السلاح ولن نبرح الخنادق مهما كانت التضحيات حتى تحقيق وعد الله المنشود بالتحرير والخلاص من هذا المحتل الغاصب.