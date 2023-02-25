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السبت 25 شباط 2023 ساعة 16:15

أهمية المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي في بغداد

أهمية المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي في بغداد
وأشارت مصادر صحفية الى انها نقطة تحول ومنعطف عمل البرلمانات العربية وعودة الى العرب للعاصمة بغداد بعد تشكيك وتبديد في عودة العراق الى الحضن العربي.

ولفتت المصادر الى أن اعمال المؤتمر بدأت هذا اليوم بكلمة للسيد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي والذي هو أصبح رئيسا لاتحاد البرلمانات العربية.

واضافت انه يمكن تلخيص الكلمة في عدة محاور أولها دعم القضية الفلسطينية وهو دعم مبدأي يتبناه العراق دائما وادانة كافة الاعتداءات الفلسطينية ضد الشعب الفلسطيني وباقي شعوب المنطقة، واما المحور الثاني فهو تاكيد الحلبوسي والعراق على ضرورة عمل البرلمانات والحكومات العربية من أجل عودة سوريا للحضن العربي والجامعة العربية.

وكانت قد انطلقت أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بحضور رؤساء البرلمانات العربية.

وقال مصدر محلي، إن "أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، انطلقت بحضور رؤساء البرلمانات العربية".

واستقبل رئيس مجلس النواب، رئيس البرلمان العربي محمد الحلبوسي، أمس الجمعة، عدداً من نظرائه العرب المشاركين في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الرابعة والثلاثين المنعقد في بغداد للفترة ما بين 25-26 شباط الجاري.

كما طالب رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في كلمته أمام المؤتمر بأن تتبنى الدول العربية على كل المستويات البرلمانية والحكومية قراراً نهائياً بعودة سورية إلى محيطها العربي، وإلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل، والعمل الجاد لاستقرارها وإعادة تأهيل بناها التحتية وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وفي سياق آخر قال الحلبوسي: “إن العالم اليوم يمر بظروف صعبة للغاية، تتطلب عملاً تشاركياً وجهوداً استثنائية وتكثيفاً للمساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن، وفي مقدمة تلك القضايا قضية الأمن الغذائي التي بحثناها في اللقاء البرلماني العربي في القاهرة، وما يترتب على جميع الخطط المعروضة من جهود حكومية لتنفيذها على أرض الواقع”.
رقم : 1043477
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