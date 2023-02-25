مصرع خمسة أشخاص في تحطم طائرة إسعاف أمريكية

وبحسب وسائل إعلام، "خمسة أشخاص لقوا مصرعهم، بمن فيهم مريض وطاقم طبي، بعد تحطم طائرة تابعة لشركة كر في وقت متأخر من يوم الجمعة في ولاية نيفادا".



يشار إلى أن سبب تحطم الطائرة غير معروف.