الصحة الإيرانية: تسجيل 3 وفيات و 59 إصابة جديدة بكورونا

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، أشارت وزارة الصحة بأن العدد الاجمالي للاصابات بهذا الفيروس بلغ داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و567 الفا و619 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و835 شخصا.



كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و339 الفا 129 اشخاص.



وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 435 الفا و882 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.