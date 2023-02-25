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السبت 25 شباط 2023 ساعة 17:20

وصول طائرة المساعدات الإيرانية الـ13 للمنكوبين بالزلزال في مطار حلب

وصول طائرة المساعدات الإيرانية الـ13 للمنكوبين بالزلزال في مطار حلب
وصرح "سلمان نواب نوري" ، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب ، أنه تم حتى الآن نقل 387 طناً من المساعدات الإنسانية لجمهورية إيران الإسلامية إلى ثلاثة مطارات في هذا البلد بواسطة 13 طائرة وتم تسليمها للسلطات السورية ، وقال هذه هي سابع طائرة مساعدات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمنكوبين بالزلزال في سوريا والتي وصلت إلى حلب في الأيام الماضية ، وتشحن 12 طناً من انواع المساعدات التي قدمتها جمهورية إيران الإسلامية للمتضررين من الزلزال في شمال غرب سوريا.

وأعلن أن شحنة هذه الطائرة تشمل مواد غذائية وحليبًا مجففًا.

وقبل ذلك تم إرسال ثلاث شحنات مساعدات جوية من جمهورية إيران الإسلامية إلى دمشق وثلاث شحنات إلى اللاذقية وست شحنات أخرى إلى حلب ووصل الاجمالي الى 13 طائرة.

حتى الآن ، أرسل عدد من الدول مساعداتها إلى سوريا بأكثر من 200 طائرة.
رقم : 1043487
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