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السبت 25 شباط 2023 ساعة 17:21

الرئيس الجزائري يعلن إعادة فتح سفارة بلاده في كييف هذا الأسبوع

الرئيس الجزائري يعلن إعادة فتح سفارة بلاده في كييف هذا الأسبوع
ووصف الرئيس الجزائري علاقة بلاده بأوكرانيا بالعادية.

وقال: "علاقاتنا عادية مع أوكرانيا، واتفقنا اليوم مع وزير الخارجية على إعادة فتح سفارتنا في كييف هذا الأسبوع، بعد أن أغلقناها لأسباب أمنية"بحسب "وسائل إعلام جزائرية".

وأضاف: "أما علاقتنا مع روسيا فهي علاقات معروفة من طرف العام والخاص".

ورفض الرئيس الجزائري الخوض في تفاصيل زيارته المرتقبة إلى موسكو، وعن إمكانية تقديم مقترح للسلم بين روسيا وأوكرانيا، قائلا "لايمكنني الإجابة عن هذا السؤال، دبلوماسيتنا تعمل في صمت، وسنتكلم عن هذه الأمور عندما تتجلى وتظهر وليس قبل".
مصدر : وكالات
رقم : 1043488
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