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السبت 25 شباط 2023 ساعة 17:52

دبلوماسي ايراني: الغرب ليس في موقع يسمح له بنصيحة وارشاد الآخرين

دبلوماسي ايراني: الغرب ليس في موقع يسمح له بنصيحة وارشاد الآخرين
وأشار هذا الدبلوماسي في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في تويتر الى التدخل الغربي الاميركي بخصوص التعاون الدفاعي والعسكري بين ايران وروسيا وقال: عندما شن صدام حربه على ايران في الثمانينات، وقف الغرب الى جانبه وقدم له مختلف انواع الاسلحة وحتى المحظورة وهي الاسلحة الكيمياوية، لذا ونظرا لمثل هذا الماضي المظلم فإن الغرب ليس في موقع ينصح ويرشد الآخرين.

الجدير بالذكر أن الاميركان والاوروبيين منذ مدة وهم يطلقون المزاعم الكاذبة بتقديم ايران مساعدات عسكرية لروسيا في الحرب مع اوكرانيا، وكالوا مختلف الاتهامات التي فندتها ايران أكثر من مرة جملة وتفصيلا.

في غضون ذلك أكد المتحدث بأسم وزارة الخارجية " ناصر كنعاني" في مقابلة مع اسبوتنيك بخصوص التعاون الدفاعي والعسكري بين ايران وروسيا، مؤكدا أن هذا التعاون كان قائما قبل اندلاع الازمة الاوكرانية.

وتابع قائلا: ولذا فإن ربط بعض الاطراف بالتعاون الدفاعي والعسكري بين طهران وموسكو بالحرب في اوكرانيا، موقف سياسي منحرف يريد تضليل الرأي العام في المنطقة والعالم أجمع.

وأكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية أن الجمهورية الاسلامية الايرانية أعلنت أكثر من مرة بأنها لم ترسل أي نوع من الاسلحة والمعدات الحربية لاستخدامها في حرب اوكرانيا، موضحا أن التعاون القائم بين كلا البلدين انما هو تعاون دفاعي متداول لايتعارض مع أي نوع من التعاون لايهدف بلدا آخر.
رقم : 1043492
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