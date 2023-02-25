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السبت 25 شباط 2023 ساعة 18:11

البرلمان اليمني يندد بالدور الامريكي البريطاني المعرقل لمساعي السلام

البرلمان اليمني يندد بالدور الامريكي البريطاني المعرقل لمساعي السلام
وأشاد المجلس بالخروج الشعبي الكبير والمشرف الذي شهدته العاصمة صنعاء والمحافظات في مسيرات الوفاء للرئيس الشهيد "صالح الصماد"، وتضامنا مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات صهيونية متكررة.

وأكد مجلس النواب تأييده لموجهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى المتمثلة بتحذير صنعاء لدول العدوان من عرقلة مساعي جهود السلام، مشيداً بحكمة قائد الثورة في تغليب مصلحة الشعب اليمني ومراعاة الظروف الاستثنائية والوضع المعيشي للمواطنين في ظل تداعيات العدوان والحصار.

واستهجن المجلس استغلال تحالف العدوان لمعاناة الشعب اليمني بالالتفاف على مراحل الهدن المعلنة لإبقاء الوضع في حالة من اللا سلم واللا حرب، إضافة إلى عدم التعاطي الإيجابي مع الملف الإنساني.

وطالب نواب الشعب انظمة تحالف العدوان بأخذ تحذيرات قائد الثورة السيد "عبدالملك بدر الدين الحوثي" والمجلس السياسي الأعلى على محمل الجد، مؤكدين أن عواقب تجاهل صبر ومعاناة الشعب اليمني ستكون وخيمة وخاصة ما يتعلق منها بوقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية من اليمن، إضافة إلى تحمل كل الالتزامات والاستحقاقات المشروعة لشعبنا نتيجة العدوان والحصار وتداعياته الكارثية.

وأكد البيان تمسك الشعب اليمني وقيادته بحقه في الاستفادة من ثرواته لصرف مرتبات موظفي الدولة وتحسين مستوى تقديم الخدمات لكافة المحافظات اليمنية.

وشدد المجلس على تمسك الشعب اليمني بالمطالبة بكافة التعويضات وجبر الضرر عن ما لحق باليمن، وأنه بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها، بعد ثمان سنوات من العدوان والحصار لن يقبل بأي حلول من شأنها الانتقاص من الارض والسيادة والثروة.

وجدد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية تضامن اليمن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضيته العادلة، وعبر عن تأييده ثبات وصلابة الموقف اليمني من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين المركزية الأولى.
مصدر : وكالات
رقم : 1043496
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