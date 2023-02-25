إصابات بالاختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال داهمت المخيم وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى الى إصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق، عولجوا على الفور ميدانيا.



كما أحرق مستوطنون مساء اليوم مركبتين خلال مهاجمتهم قرية بورين جنوبي نابلس.



وقال شاهد عيان، إن "عشرات المستوطنين من مستوطنة براخا هاجموا عددا من منازل القرية، وأضرموا النيران في مركبتين".



يأتي ذلك فيما تتواصل، منذ أسابيع، محاولات لنزع فتيل التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والذي يتمثل في اقتحامات متواصلة من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي لقرى وبلدات فلسطينية وعمليات طعن لمستوطنين.



وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير 2023، هما الأكثر دموية، منذ عام 2000.