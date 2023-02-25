اليمن.. 146 خرقا لقوى العدوان في الساحل الغربي

وأضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروق، استحداث تحصينات قتالية وتحليق 7 طائرات تجسسية وغارة لطيران تجسسي على حيس و 29 خرقا بقصف مدفعي لعدد 96 قذيفة و108 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.