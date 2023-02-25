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السبت 25 شباط 2023 ساعة 21:51
اليمن.. 146 خرقا لقوى العدوان في الساحل الغربي
وأضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروق، استحداث تحصينات قتالية وتحليق 7 طائرات تجسسية وغارة لطيران تجسسي على حيس و 29 خرقا بقصف مدفعي لعدد 96 قذيفة و108 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1043532
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