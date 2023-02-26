اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری

وأشار إسلامي إلى إنجازات إيران النووية التي حققتها خلال العام الايراني الجاري (بدأ في 21 اذار/مارس 2022) وذلك على هامش المؤتمر النووي للبلاد في دورته التاسعة والعشرين الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بجامعة شهيد بهشتي بالعاصمة طهران وقال: إن مسحوق تخثر الدم الذي يستخدم في العمليات الجراحية الثقيلة وكان منتجًا محظورًا ،تم إنتاجه واستخدامه هذا العام وحصل على شهادة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ويمكن تصدير هذا المنتج الآن.



وأضاف: كانت معالجة السوائل المرتشحة في مجال البلازما، مشكلة كبيرة في البلاد ،وهناك اليوم استعداد للكشف وإزاحة الستارعن هذا المنتج من خلال إبرام مذكّرة تفاهم ثلاثية الأطراف.



وصرح: تم تطوير فرص البحث والأنشطة البحثية في البلاد، والیوم نشهد تصدير الأدوية المشعة والمعدات النووية إلی الخارج.



وتابع قائلا: شاركنا لأول مرة في ثلاثة معارض دولية في مجال التكنولوجيا النووية خلال هذا العام، ونعتزم ونبذل قصاری جهدنا لتصدير المنتجات والتكنولوجيا النووية إلى دول أخرى، فضلا عن تلبية الحاجة الداخلية.