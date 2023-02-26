باقري يؤكد على تطوير العلاقات السياسية والتعاون الدولي بين ايران وبوليفيا

وخلال لقائه وزير الخارجية البوليفي روخليو مايتا، اكد باقري كني على تطوير العلاقات السياسية والتعاون الدولي بين البلدين، داعيا إلى مشاركة بوليفيا في إقامة نظام عالمي جديد قائم على التعددية.



من جانبه رحب وزير خارجية بوليفيا باقتراح الجانب الإيراني، وقال: ان العلاقات بين البلدين طيبة وأخوية، وكلاهما يدعمان مواقف بعضهما البعض فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان ومقارعة الإمبريالية.



وفي لقائه مع نائب رئيس جمهورية بوليفيا ، شرح مساعد الخارجية الايراني العلاقات الطيبة بين البلدين، واشار الى امكانياتهما في تطوير العلاقات، لا سيما في المجال الاقتصادي، داعيا للمزيد من التعاون بين البلدين في المحافل الدولية، وكذلك دعم النظام العالمي الجديد القائم على التعددية.



وفي هذا الاجتماع ، تحدث نائب رئيس جمهورية بوليفيا أيضًا عن القدرات الاقتصادية والعلمية والصناعية للجمهورية الإسلامية الايرانية وقال: أن العلاقة مع إيران تعتبر ميزة لبوليفيا وبالتالي نريد تطوير العلاقات معها، خاصة في القطاع الاقتصادي.