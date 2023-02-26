الصفحة الرئيسية
0
الأحد 26 شباط 2023 ساعة 15:08

42 عملا مقاوما في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة

42 عملا مقاوما في الضفة المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة
ووفق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" فقد تم تسجيل 16 عملية إطلاق نار، وتفجير 6 عبوات ناسفة، وإلقاء 3 زجاجات حارقة، وإحراق نقطتين عسكريتين، إلى جانب عملية تصدٍّ للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 14 نقطة.

وفي القدس، شهد حاجز قلنديا إلقاء عبوتين ناسفتين، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة، في حين اندلعت مواجهات في الطور وعناتا.

واندلعت مواجهات في سلواد والنبي صالح برام الله، وأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في مستوطنة حرميش وحاجز دوتا ومستوطنة حومش ومستوطنة شاكيد بجنين، وفجروا عبوات ناسفة على حاجز الجلمة.

وأطلق مقاومون النار صوب الاحتلال في بوابة فرعون نتساني عوز في طولكرم، ومفترق جيت في قلقيلية، وعلى حاجز صرة وحوارة ومستوطنة ألون موريه وحاجز بيت فوريك في نابلس، في حين اندلعت مواجهات في بورين، وأحرق الشبان نقطة عسكرية في حوارة.

واندلعت مواجهات في تقوع ومعسكر قبة راحيل في بيت لحم، وفجر مقاومون عبوات ناسفة في معسكر قبة راحيل في بيت لحم، وشارع 90 في أريحا.

وشهدت الخليل عملية إطلاق نار على جسر حلحول، ومواجهات في بيت أمر ومستوطنة كرمي تسور ومخيم العروب، الذي أحرق فيه الشبان نقطة عسكرية.
مصدر : وكالات
رقم : 1043653
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟
ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟
الروح الثورية تتجدد بدعوات قائد الثورة
الروح الثورية تتجدد بدعوات قائد الثورة
26 شباط 2023
اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری
اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری
26 شباط 2023
صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري
صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري
25 شباط 2023
اهمية وانعكاسات رحلة عبداللهيان الى بغداد
اهمية وانعكاسات رحلة عبداللهيان الى بغداد
25 شباط 2023
أعمال إجرامية واستفزازية..في حال اندلاع مواجهات ما الذي ينتظر الكيان الصهيوني؟
أعمال إجرامية واستفزازية..في حال اندلاع مواجهات ما الذي ينتظر الكيان الصهيوني؟
25 شباط 2023
في يوم الحرس الثوري ... نظرة الى انشائه ودوره وانجازاته
في يوم الحرس الثوري ... نظرة الى انشائه ودوره وانجازاته
25 شباط 2023
آية الله رئيسي يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أرومية
آية الله رئيسي يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أرومية
25 شباط 2023
ايران.. ازاحة الستار عن صاروخ كروز بمدى 1650 كيلومتر
ايران.. ازاحة الستار عن صاروخ كروز بمدى 1650 كيلومتر
25 شباط 2023
جولة انتصار لبشار الأسد في الخليج العربي... الدلالات والمآلات
جولة انتصار لبشار الأسد في الخليج العربي... الدلالات والمآلات
24 شباط 2023
فصائل المقاومة وسبيلها الأوحد لمواجهة الصهاينة
فصائل المقاومة وسبيلها الأوحد لمواجهة الصهاينة
24 شباط 2023
زيارة وزير الخارجية الإيرانية من بغداد .. العمق الإستراتيجي لإيران
زيارة وزير الخارجية الإيرانية من بغداد .. العمق الإستراتيجي لإيران
24 شباط 2023
بحرية حرس الثورة الاسلامية تزيح الستار قريبا عن حاملة طائرات مسيرة
بحرية حرس الثورة الاسلامية تزيح الستار قريبا عن حاملة طائرات مسيرة
24 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟
صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري
اهمية وانعكاسات رحلة عبداللهيان الى بغداد
جولة انتصار لبشار الأسد في الخليج العربي... الدلالات والمآلات