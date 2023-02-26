الصفحة الرئيسية
0
الأحد 26 شباط 2023 ساعة 15:15

بوتين: العالم يجب أن يتغير ولكن.. ليس لصالح دول بعينها

بوتين: العالم يجب أن يتغير ولكن.. ليس لصالح دول بعينها
وحسب قناة "روسيا-1" التلفزيونية أضاف بوتين في تصريحاته اليوم الأحد "روسيا لن تعامل الدول الأخرى بالطريقة التي تعتمدها الولايات المتحدة".

وفيما يلي أبرز ما ورد في تصريحات الرئيس الروسي:

يجب على روسيا أن تأخذ في الحسبان القدرات النووية المتوفرة لدى الولايات المتحدة وجميع دول الناتو الأخرى، في الوقت الذي يعتبر الحلف إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا هدفا رئيسيا له.

روسيا مضطرة لإعادة مناقشة موضوع إمكانات بريطانيا وفرنسا النووية.

روسيا لا تعارض مشاركة دول الناتو في مناقشة وبحث معاهدة "ستارت".

نحن بحاجة إلى ضمان أمن روسيا واستقرارها الاستراتيجي.

تقديم الناتو شحنات من الأسلحة إلى أوكرانيا يعتبر مشاركة في الصراع، لأن الغرب لا يتلقى أموالا مقابل هذه الأسلحة.

انضم أتباع الولايات المتحدة إلى الصراع ضد روسيا، لكنهم يدركون أنانية نوايا واشنطن.

أذل الأمريكيون فرنسا في قضية إلغاء صفقة بيع غواصات لأستراليا، لكنها لم تحرك ساكنا.

للغرب هدف واحد هو القضاء على روسيا.

الغرب لا يمكنه أن يقبل روسيا في ما يسمى "أسرة الشعوب المتحضرة" إلا على شكل أجزاء.

خطط الغرب لتقسيم روسيا موثقة على الورق وإذا اتبعت روسيا المسار الذي يحلم به الغرب، فقد يتغير مصير شعوبها بشكل كبير، ولن يتمكن الشعب الروسي كمجموعة إثنية من البقاء .

وحدة الشعب الروسي هي الشرط الأساسي لكل انتصارات وإنجازات البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1043662
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟
ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟
الروح الثورية تتجدد بدعوات قائد الثورة
الروح الثورية تتجدد بدعوات قائد الثورة
26 شباط 2023
اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری
اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری
26 شباط 2023
صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري
صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري
25 شباط 2023
اهمية وانعكاسات رحلة عبداللهيان الى بغداد
اهمية وانعكاسات رحلة عبداللهيان الى بغداد
25 شباط 2023
أعمال إجرامية واستفزازية..في حال اندلاع مواجهات ما الذي ينتظر الكيان الصهيوني؟
أعمال إجرامية واستفزازية..في حال اندلاع مواجهات ما الذي ينتظر الكيان الصهيوني؟
25 شباط 2023
في يوم الحرس الثوري ... نظرة الى انشائه ودوره وانجازاته
في يوم الحرس الثوري ... نظرة الى انشائه ودوره وانجازاته
25 شباط 2023
آية الله رئيسي يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أرومية
آية الله رئيسي يرعى تدشين مشروع نقل المياه إلى بحيرة أرومية
25 شباط 2023
ايران.. ازاحة الستار عن صاروخ كروز بمدى 1650 كيلومتر
ايران.. ازاحة الستار عن صاروخ كروز بمدى 1650 كيلومتر
25 شباط 2023
جولة انتصار لبشار الأسد في الخليج العربي... الدلالات والمآلات
جولة انتصار لبشار الأسد في الخليج العربي... الدلالات والمآلات
24 شباط 2023
فصائل المقاومة وسبيلها الأوحد لمواجهة الصهاينة
فصائل المقاومة وسبيلها الأوحد لمواجهة الصهاينة
24 شباط 2023
زيارة وزير الخارجية الإيرانية من بغداد .. العمق الإستراتيجي لإيران
زيارة وزير الخارجية الإيرانية من بغداد .. العمق الإستراتيجي لإيران
24 شباط 2023
بحرية حرس الثورة الاسلامية تزيح الستار قريبا عن حاملة طائرات مسيرة
بحرية حرس الثورة الاسلامية تزيح الستار قريبا عن حاملة طائرات مسيرة
24 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟
صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري
اهمية وانعكاسات رحلة عبداللهيان الى بغداد
جولة انتصار لبشار الأسد في الخليج العربي... الدلالات والمآلات