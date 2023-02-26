بوتين: العالم يجب أن يتغير ولكن.. ليس لصالح دول بعينها

وحسب قناة "روسيا-1" التلفزيونية أضاف بوتين في تصريحاته اليوم الأحد "روسيا لن تعامل الدول الأخرى بالطريقة التي تعتمدها الولايات المتحدة".



وفيما يلي أبرز ما ورد في تصريحات الرئيس الروسي:



يجب على روسيا أن تأخذ في الحسبان القدرات النووية المتوفرة لدى الولايات المتحدة وجميع دول الناتو الأخرى، في الوقت الذي يعتبر الحلف إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا هدفا رئيسيا له.



روسيا مضطرة لإعادة مناقشة موضوع إمكانات بريطانيا وفرنسا النووية.



روسيا لا تعارض مشاركة دول الناتو في مناقشة وبحث معاهدة "ستارت".



نحن بحاجة إلى ضمان أمن روسيا واستقرارها الاستراتيجي.



تقديم الناتو شحنات من الأسلحة إلى أوكرانيا يعتبر مشاركة في الصراع، لأن الغرب لا يتلقى أموالا مقابل هذه الأسلحة.



انضم أتباع الولايات المتحدة إلى الصراع ضد روسيا، لكنهم يدركون أنانية نوايا واشنطن.



أذل الأمريكيون فرنسا في قضية إلغاء صفقة بيع غواصات لأستراليا، لكنها لم تحرك ساكنا.



للغرب هدف واحد هو القضاء على روسيا.



الغرب لا يمكنه أن يقبل روسيا في ما يسمى "أسرة الشعوب المتحضرة" إلا على شكل أجزاء.



خطط الغرب لتقسيم روسيا موثقة على الورق وإذا اتبعت روسيا المسار الذي يحلم به الغرب، فقد يتغير مصير شعوبها بشكل كبير، ولن يتمكن الشعب الروسي كمجموعة إثنية من البقاء .



وحدة الشعب الروسي هي الشرط الأساسي لكل انتصارات وإنجازات البلاد.