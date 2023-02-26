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الأحد 26 شباط 2023 ساعة 15:16

تدشين 13 ألف وحدة سكنية تابعة للقوات المسلحة الايرانية

تدشين 13 ألف وحدة سكنية تابعة للقوات المسلحة الايرانية
وبالتزامن مع ذلك تم وضع حجر الاساس لإنشاء 31 ألف وحدة سكنية لجميع تشكيلات القوات المسلحة.

كما تم في هذه المراسم تقديم تقرير لرئيس الاركان العامة للقوات المسلحة حول سير العمل في بناء 200 ألف وحدة سكنية بعضها قيد الإنشاء وبعضها تم الانتهاء منه.

وحضر هذا الحفل، القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي ووزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا آشتياني، والقائد العام لقوى الامن الداخلي العميد أحمد رضا رادان، ونائب القائد العام للحرس الثوري للشؤون التنسيقية العميد محمد رضا نقدي.

اللواء باقري: القوات المسلحة ستكون رائدة في صناعة البناء

وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري بان القوات المسلحة ستكون رائدة في مجال تشييد المباني وستعمل على بناء الوحدات السكنية لمنتسبيها خلال فترة زمنية مقبولة.

وقال اللواء باقري : الحمد لله تم بناء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية وتسليمها اليوم لزملائنا ورفاقنا الأعزاء في القوات المسلحة ، وهو جزء من حركة بناء المساكن في القوات المسلحة ، والتي تتقدم بوتيرة جيدة.

وأضاف: نتمنى أن تتماشى قضية الإسكان التي تعد من القضايا الأساسية في حياة كل أسرة ، بمن فيهم زملائنا في القوات المسلحة ، مع هذه العملية الإيجابية التي بدأت وتؤتي ثمارها ، بحيث في ظل السلام ، سيتم تنفيذ المهام والمسؤوليات بصورة مواتية.

وقال: بحسب المذكرة الموقعة بين القوات المسلحة والحكومة ، فقد تم التخطيط لبناء 500 ألف وحدة سكنية ضمن المخطط الوطني للإسكان لتوفير السكن لمنتسبي القوات المسلحة. والحمد الله بادرت وزارة الدفاع بهذا الصدد وبدأت في إنشاء مشروع إسكان وانتهت منه بسرعة، وبعدها إنضمت شركتان محليتان للعمل وتم بناء 3 مجمعات سكنية بسرعة عالية.

وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة: المشروع الذي تم تدشينه في طهران اليوم عبارة عن مجمع من ابنية ذات ثمانية طوابق وبلغت فترة البناء 130 يومًا وهو مشروع مهم من جوانب مختلفة ، لا سيما التكلفة والقوة ضد الزلازل وأصبح انموذجا حتى نتمكن من تطويره بسرعة عالية في جميع أنحاء البلاد.

وقال اللواء باقري: القوات المسلحة ستكون رائدة في مجال تشييد المباني ونحاول بناء الوحدات الملتزمة بها خلال فترة زمنية مقبولة. في الوقت الحاضر ، هناك حوالي 199 ألف وحدة سكنية لمنتسبي القوات المسلحة في مراحل مختلفة ، من بداية البناء إلى التدشين، واليوم أيضًا يتم وضع حجر الاساس لـ 31 ألف وحدة سكنية.

وصرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أنه سيتم اليوم تسليم 13 ألف وحدة إلى منتسبي القوات المسلحة ، وقال: هذه هي خطوتنا الأولى في هذا المجال ، كما يتم بناء الوحدات السكنية للمنتسبين في المناطق الحدودية.
رقم : 1043663
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