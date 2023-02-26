غضب شعبي فلسطيني من قمة 'الخيانة'

دعا الائتلاف الديمقراطي والتحالف الشعبي للتغيير والحراكات الشبابية والأهلية، للمشاركة في وقفة جماهيرية رفضا لقمة العقبة ومشاركة السلطة فيها.



وأوضح الائتلاف أن الوقفة ستكون اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً، في دوار المنارة وسط رام الله.



وشدد على ضرورة المشاركة في الوقفة، للتأكيد على رفض التعاون الأمني مع الاحتلال، ووفاءً لتضحيات شعبنا ودماء شهدائه.



وتستضيف الأردن، اليوم الأحد، اجتماعًا فلسطينيًا "إسرائيليًا"،"سياسيًا أمنيًا"، يحضره ممثلون عن جمهورية مصر والولايات المتحدة.



وتأتي هذه القمة عقب العدوان "الإسرائيلي" على نابلس، الأربعاء الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وجرح أكثر من 100 آخرين، ومن بينهم ابن حركة حماس المجاهد حسام بسام اسليم 24 عاماً أحد مقاتلي مجموعات عرين الأسود.



وتعد بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية.



ومن جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، اليوم الأحد أنّ قمة العقبة المنعقدة اليوم في الأردن تأتي كعربون على حساب دماء شهدائنا في جنين ونابلس وأسرانا في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".



وأكد البطش في تصريح اذاعي على رفضهم لقاء العقبة الأمني، مديناً مشاركة السلطة الفلسطينية فيه.



وحذر البطش، من أن تكون مخرجات العقبة سيفًا مسلطًا على أهلنا في الضفة والقدس وغزة.



ومن جهتها وصفت كتائب "شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة فتح المشاركين الفلسطينيين في قمة العقبة الأمنية، بـ"الخائنين لدماء الشهداء، والقابلين بالمهانة والخضوع للاحتلال"، مشككة في كونهم "ممثلين للشعب الفلسطيني".



وقالت في بيانٍ عسكريّ موجه للمشاركين في قمة العقبة الأمنية: "خسئتم وخاب ظنكم بأن تقرروا مصيرنا ومصير مقاومتنا الممتدة في كل فلسطين، وخاب مسعاكم بإذن الله".



وتابعت: "ما أنتم إلا حفنة من الخزي والعار، لا قمة ترفعكم ولا تبقي على مناصبكم".



وأكدت في ختام بيانها: "لن تكسر عزيمتنا، وسنواجه أشكال الإخضاع التي تدرسونها، ولبئس ما تدرسون وتخططون، فلقد دفنكم شعبنا المقاوم العظيم وأنتم أحياء".



وكانت قد انطلقت صباح اليوم الأحد، "قمة العقبة الأمنية"، بين وفد رسمي عن السلطة الفلسطينية، وبين مسؤولين من حكومة الاحتلال.



جاء ذلك بمشاركة وفود من أميركا ومصر والأردن التي قامت بالتنسيق لانعقادها، حيث تتمحور القمة الأمنية على بحث ومناقشة ملفات سياسية وأمنية وعسكرية، ترمي بمجملها إلى إجهاض حالة المقاومة المتصاعدة بالضفة.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن القمة في العقبة انطلقت هذا الصباح بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية وبرعاية أردنية ومصرية وأميركية، وتستهدف القمة الاتفاق على ترتيبات أمنية لوقف ما وصفته بـ"التوتر الميداني" لاسيما قبل حلول شهر رمضان الشهر المقبل.



وأتى انعقاد هذه القمة، عقب الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام "إسرائيلية" الأسبوع الماضي بشأن تفاهمات تم التوصل إليها بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" بوساطة أميركية، تقضي التراجع عن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان، مقابل تسهيلات للسلطة الفلسطينية لم يكن من ضمنها وقف العدوان والاستيطان وفق معطيات على الأرض.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن "قمة العقبة التي انطلقت عند العاشرة صباحا ومن المتوقع أن تنتهي عند الخامسة مساء، تناقش الخطة الأميركية لخفض التوتر بالضفة الغربية، وإنهاء المقاومة المسلحة فيها"، على حد زعمها.



وتتضمن الخطة الأميركية وقف الكيان الإسرائيلي الخطوات الإضافية الأحادية الجانب فيما يتعلق بالمستوطنات، مقابل وقف السلطة الفلسطينية خطواتها ضد الكيان في الأمم المتحدة.



بدورها أكدت السلطة الفلسطينية، مشاركة "وفد رفيع المستوى" في القمة الخماسية التي تستضيفها الأردن في مدينة العقبة.



ولتبرير مشاركة وفد السلطة الفلسطينية في قمة العقبة الأمنية، قالت رئاسة السلطة في بيان لها، اليوم الأحد، إن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.



وتابع البيان أن "الوفد سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيدا لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام (التسوية) العربية"على حد قوله.



وفي المقابل، يترأس الوفد الإسرائيلي المشارك في قمة العقبة الأمنية، مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، إلى جانب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، وقيادات أمنية وضباط من الجيش الإسرائيلي.



وشارك في قمة العقبة ضمن الوفد الإسرائيلي أيضا، مدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، غسان عليان، ورئيس الشعبة السياسية الأمنية بوزارة الأمن درور شالوم.



ومن الجانب الأميركي، شارك في القمة مستشار الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف.



ومن الجانب الأردني، حضر قمة العقبة الأمنية، وزير الخارجية أيمن الصفدي، ورئيس المخابرات أحمد حسني، أما الجانب المصري فيحضر رئيس المخابرات عباس كمال.



كما قالت القناة 12 العبرية، إن "الأردن استضاف القمة، ضمن محاولات تهدئة الأوضاع بالأراضي المحتلة قبيل شهر رمضان، وسيشارك في القمة وفد فلسطيني وآخر إسرائيلي بالإضافة إلى مصر والأردن والولايات المتحدة"حسب تعبيرها.



وأضافت القناة أن المسؤولين الفلسطينيين سيعرضون خلال القمة قائمة من الطلبات.



ونقلت القناة عن مسؤول سياسي لدى الاحتلال قوله إن الهدف من عقد هذه القمة الأمنية هو صنع ثقة ومسار للمحادثات لتهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة.