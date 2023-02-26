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الأحد 26 شباط 2023 ساعة 15:30

استشهاد 4 مقاتلين للحشد بهجوم لـ"داعش" واشتباكات ضارية في الأنبار

استشهاد 4 مقاتلين للحشد بهجوم لـ"داعش" واشتباكات ضارية في الأنبار
وقال المصدر إن "هجوما لداعش على نقطة امنية للحشد العشائري بقضاء هيت في الانبار أسفر عن استشهاد 4 منتسبين".

وأضاف، أن "الهجوم وقع ضمن قرية الخوضة، فيما كثفت القوات الامنية تواجدها في مكان الحادث".

كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم خوضه اشتباكات ضارية مع عناصر "تنظيم داعش" في محافظة الانبار .

وذكر بيان للجهاز أن القوات الأمنية "تخوض اشتباكات ضارية مع الدواعش في الانبار"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتشهد محافظات الانبار وديالى خلال الفترة الأخيرة، الكثير من الخروقات الأمنية، بفعل حركة عناصر "تنظيم داعش" في مناطق متفرقة من المحافظتين.
مصدر : وكالات
رقم : 1043669
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