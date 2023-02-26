مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ونفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات الحرم وقبالة قبة الصخرة.