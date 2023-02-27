تنظيم عمليات الإغاثة لمستحقي اللاذقية بناء على قاعدة بيانات دقيقة

وخلال الاجتماع الذي حضره محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أشار مخلوف إلى ضرورة تفعيل التواصل اليومي بين المحافظة مع غرفة العمليات التي يجب أن تصب فيها كل المعلومات والبيانات المطلوبة وحصيلة عمل اللجان الفنية وضع معالجة فورية لكل الحالات وتسهيل إجراءات الاستجابة.



وقال مخلوف: إن غرفة عمليات الإغاثة معنية بشكل مباشر بطمأنة المتضررين بمتابعة واقع احتياجاتهم، لافتاً إلى أن كل الجهود وما يرد المحافظات من مساعدات إغاثية وإنسانية مهما كان نوعها، يجب أن تكون موثقة في بيانات وتحت تصرف لجنة الإغاثة وغرفة العمليات وفي خدمة المتضررين للتخفيف من معاناتهم.



وأشار وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى ضرورة أن تكون خطة توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تشرف عليها غرفة العمليات من خلال أدوات المحافظة من مؤسسات وجمعيات ومجتمع أهلي قائمة على برنامج محدد وفق الإمكانات المتاحة، وضمن الإمكانات والمساعدات التي وصلت المحافظة.



ودعا مخلوف إلى إيجاد برنامج زمني محدد فيما يتعلق بالأبنية السكنية والكشف الهندسي عليها، وتحديد مدى سلامتها الانشائية واتخاذ ما يلزم تجاهها من قرارات وتوسيع فرق العمل المعنية في هذا المجال، ولا سيما المتعلق منها بلجان السلامة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة وتسريعها.



وشدد على ضرورة استكمال مراكز الإيواء وتأهيلها بالشكل الأمثل وتنظيم العمل فيها لتوفير الإيواء اللائق والمؤقت للمتضررين وتوفير الخدمات الأساسية لها.



ونوه الوزير مخلوف بجهود المنظمات الدولية الداعمة للجهد الإغاثي في المحافظة وشركائها المحليين من جمعيات أهلية ومنظمات تقدم المعونة والدعم للمتضررين، مشيراً إلى أهمية إيجاد تشاركية وتكاملية بالعمل بين كل الجهات للوصول إلى أفضل مستويات الخدمة.



من جهته بين محافظ اللاذقية أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل المباشرة بأعمال تنفيذ مساكن بديلة في كل من مدينتي جبلة واللاذقية بعد الاتفاق وتحديد مواقع إقامة هذه المساكن، إضافة إلى البحث عن أماكن مناسبة في قرية اسطامو مستعرضاً واقع الأضرار التي خلفها الزلزال وعدد الضحايا والمصابين والمباني المتضررة وإجراءات لجنة الإغاثة الفرعية وغرفة العمليات لمواجهة تداعيات الزلزال والاستجابة لمتطلباتها.



وقدم عدد من أعضاء لجنة الإغاثة الفرعية وغرفة العمليات شرحاً عن الإجراءات المتخذة لاحتواء الكارثة التي خلفها الزلزال بدءاً من خطة الاستجابة الأولية وعمليات الإنقاذ.