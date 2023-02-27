قاآني: كلمة "المقاومة" من أقدس الكلمات

واضاف العميد قاآني في كلمته اليوم الاثنين بملتقى اعلام المقاومة انه حتى أعداء الإسلام يحنون رؤوسهم عندما يسمعون كلمة المقاومة.



وتابع قائلا : الكيان الصهيوني ايضا عترف اليوم بأن من يقاوم ينتصر في المعركة.