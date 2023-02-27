ايران...السلطات الثلاث توافق على حزمة البنك المركزي لضبط سعر العملة الاجنبية

وعقد المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي اجتماعا مساء الأحد بحضور رؤساء السلطات الثلاث وأعضاء آخرين برئاسة رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي، حيث تم طرح ومناقشة القضايا الاقتصادية الهامة للبلاد.



وأكد رؤساء السلطات الثلاث؛ رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي، وأعضاء المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي، في هذا الاجتماع على ضرورة التنسيق والتعاون بين مجلس الشورى الإسلامي والسلطة القضائية والاجهزة التنفيذية لضبط وخفض سعر الصرف وتوفير العملة لاستيراد السلع اللازمة، ومن ثم تدارسوا واعتمدوا الحزمة التي اقترحها البنك المركزي للحصول على الصلاحيات اللازمة بهدف كبح سعر العملة والمحافظة على قيمة العملة الوطنية.



كما قدم البنك المركزي في هذا الاجتماع تقريراً عن الإجراءات المتخذة في مجال التعاون بين مصدري القطاعين الحكومي وغير الحكومي لعرض العملات المستحصلة من الصادرات في نظام البنك المركزي ومركز الصرف وكيفية توفير العملة اللازمة للبضائع المستوردة.