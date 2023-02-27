جيش الاحتلال يقرر تعزيز الضفة المحتلة بكتيبتين إضافيتين

وحسب مصادر جاء ذلك بعد أجرى جيش الاحتلال تقييماً أمنياً للأوضاع، حيث تم رفع التأهب في صفوف الجيش تحسباً لوقوع عمليات مشابهة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "الجيش "الإسرائيلي" قرر تعزيز منطقة الضفة بكتيبتين إضافيتين بعد تقييم للوضع الأمني، كما تقرر زيادة عمليات ما أسماه بـ "التفتيش الأمني" على الطرق من وإلى نابلس".



وكان قد قتل مستوطنان امس الاحد في عملية اطلاق نار استهدفت سيارة للمستوطنين في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، جاءت ردا على اغتيال الاحتلال لقادة سرايا القدس- كتيبة نابلس محمد الجنيدي وحسام اسليم وتسعة شهداء اخرين خلال اقتحام نابلس ومحاصرة احد المنازل الاربعاء الماضي.