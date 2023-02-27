لافروف: روسيا نجحت في إفشال مخططات الغرب لتقسيمها

جاء ذلك في تصريحات للوزير الروسي صباح اليوم الاثنين، حيث تابع لافروف أن موسكو أثبتت استعدادها للتعاون مع أغلبية العالم.



وأكد لافروف أن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ارتفع بشكل كبير، ووصل الآن إلى 20 دولة.