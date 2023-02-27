أحدث العناوين :
حزب الله يعزي بالشيخ الرفاعي: وُجِّهت اتهامات ظالمةٌ بحقنا لخلق فتنة بين المسلمين
مسيرات وفعاليات إرباك ودعوات لتصعيد المقاومة في غزة تلبية لنداء حوارة
شمال لبنان.. خطة متشعبة لقتل الشيخ الرفاعي
تونس..القبض على 151 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية
اليمن..رصد 99 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
العميد رادان: سنتصدى بحزم للمخلين بأمن سيستان وبلوشستان
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير خارجية مصر سامح شكري
هيئة الانتخابات في تونس: أشغال البرلمان ستنطلق منتصف شهر مارس
لافروف: روسيا نجحت في إفشال مخططات الغرب لتقسيمها
قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
27 February 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
أوروبا
0
الاثنين 27 شباط 2023 ساعة 11:19
لافروف: روسيا نجحت في إفشال مخططات الغرب لتقسيمها
جاء ذلك في تصريحات للوزير الروسي صباح اليوم الاثنين، حيث تابع لافروف أن موسكو أثبتت استعدادها للتعاون مع أغلبية العالم.
وأكد لافروف أن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ارتفع بشكل كبير، ووصل الآن إلى 20 دولة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1043815
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي
قاآني: كلمة "المقاومة" من أقدس الكلمات
27 شباط 2023
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
27 شباط 2023
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
27 شباط 2023
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
27 شباط 2023
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران
27 شباط 2023
سجن أم مسلخ؟ تزايد جرائم الکيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين
27 شباط 2023
ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟
26 شباط 2023
الروح الثورية تتجدد بدعوات قائد الثورة
26 شباط 2023
اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری
26 شباط 2023
صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري
25 شباط 2023
اهمية وانعكاسات رحلة عبداللهيان الى بغداد
25 شباط 2023
أعمال إجرامية واستفزازية..في حال اندلاع مواجهات ما الذي ينتظر الكيان الصهيوني؟
25 شباط 2023
أحدث العناوين
حزب الله يعزي بالشيخ الرفاعي: وُجِّهت اتهامات ظالمةٌ بحقنا لخلق فتنة بين المسلمين
مسيرات وفعاليات إرباك ودعوات لتصعيد المقاومة في غزة تلبية لنداء حوارة
شمال لبنان.. خطة متشعبة لقتل الشيخ الرفاعي
تونس..القبض على 151 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية
اليمن..رصد 99 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
العميد رادان: سنتصدى بحزم للمخلين بأمن سيستان وبلوشستان
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وزير خارجية مصر سامح شكري
هيئة الانتخابات في تونس: أشغال البرلمان ستنطلق منتصف شهر مارس
لافروف: روسيا نجحت في إفشال مخططات الغرب لتقسيمها
قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي
جيش الاحتلال يقرر تعزيز الضفة المحتلة بكتيبتين إضافيتين
ايران...السلطات الثلاث توافق على حزمة البنك المركزي لضبط سعر العملة الاجنبية
قاآني: كلمة "المقاومة" من أقدس الكلمات
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران
سجن أم مسلخ؟ تزايد جرائم الکيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين
الادميرال ايراني يؤكد الدور النشط للبحرية الايرانية في المحيطات
اليمن..رصد 99 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
الأكثر قراءة
حصيلة جديدة لزلزال تركيا وسوريا
اضراب المصارف اللبنانية دخل اسبوعه الثالث
اوليانوف: لغة التهديدات ضد إيران غير مجدية
صباغ: العلاقات المتجذرة بين سوريا ولبنان أكبر من أن تفسدها المؤامرات
الرئيس السوری یلتقى السلطان هيثم بن طارق في عمان..وهذا ما جرى بينهما
جبهة العمل بلبنان تندد بالعدوان الصهيوني الغادر على جنوب دمشق
مصدر عراقی: الإطار التنسيقي لا يعارض اقالة الحلبوسي من منصبه
فؤاد حسين: زيارتنا لواشنطن اقتصادية وأزمة الدولار بسبب نظام التمويل الالكتروني
قافلة عراقية و4 طائرات للصحة العالمية والإمارات وسلطنة عمان تصل سوريا
حزب الله و أمل مستمران بدعم فرنجية لرئاسة الجمهورية في لبنان
بوتين: الغرب هو من بدأ الحرب، ونحن حاولنا ونحاول إيقافها
العتبة العباسية المقدسة ترسل قافلة مساعدات إنسانية إلى سوريا
حزب الله یشید بموقف الجزائر الاخير ضد الإحتلال الاسرائيلي
88 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة
تفاصيل زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى عمان
أسعار الغاز في أوروبا ترتفع مع اقتراب موجة برد قارسة
بعد بايدن.. رئيسة حكومة إيطاليا تصل كييف!
حزب الله: نعمل قدر المستطاع لحل المشاكل الاجتماعية والصحية والمالية والمعيشية
أرقام صادمة عن الألغام في اليمن
ارتفاع حصيلة القصف السعودي على شدا إلى شهيد وجريحين
الأخبار الساخنة
احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات والنتائج؟
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
"جنين" تقلب الموازين.. تل أبيب في موقف محرج
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
الأكثر بحثًا
الرئيس الجزائري ينفي وجود أي وساطة لحل الأزمة مع المغرب
إدانة واسعة لمصادقة الرئيس التونسي على بروتوكول بعضوية "إسرائيل"
إخترنا لکم
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران