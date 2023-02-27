العميد رادان: سنتصدى بحزم للمخلين بأمن سيستان وبلوشستان

وقال العميد رادان في كلمة القاها في مراسم توديع القائد السابق وتقديم القائد الجديد لقوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان، ان هذه المحافظة تحظى بخصاص فريدة وتتمتع بموارد طبيعية كالسواحل والمناجم والزراعة لكن الوجه الابرز فيها هو المحبة والوئام الموجود لدى اهاليها من الشيعة والسنة وعشائرها وسكان المناطق الحدودية فيها الذين يبذلون الجهود الجبارة لازدهار وأمن هذه المحافظة وان اهالي هذه المحافظة هم في الحقيقة اخوة متحدون رغم كل الضجيج المثار وان مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية هذا العام في سيستان وبلوشستان وجهت صفعة قوية لاعداء النظام والثورة.



واوضح العميد رادان انه وبسبب الجهود التي بذلت بعد انتصار الثورة الاسلامية فان محافظة سيستان وبلوشستان هي واحدة من اكثر نقاط البلاد امنا، مؤكدا " لا نحابي احدا فيما يخص الامن، ان المساس بالأمن هو خطنا الاحمر ولا نسمح لأحد ان يتجاوز هذا الخط لأن ذلك يوقف قطار التنمية في هذه المحافظة.