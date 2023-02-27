تسجيل هزة ارضية جديدة شمال شرق حلب بقوة 5.2 درجة

اسلام تايمز (سوريا) - افادت مصادر من سوريا، ان محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت اليوم الاثنين هزة ارضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر شمال شرق حلب.