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الاثنين 27 شباط 2023 ساعة 13:45

تسجيل هزة ارضية جديدة شمال شرق حلب بقوة 5.2 درجة

تسجيل هزة ارضية جديدة شمال شرق حلب بقوة 5.2 درجة
واوضحت المصادر ان محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل" سجلت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر _الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي _ تبعد مسافة 239 كم شمال شرق مدينة حلب.
مصدر : وكالات
رقم : 1043839
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