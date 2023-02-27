الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 شباط 2023 ساعة 13:47

اكتشاف احتياطيات جديدة من خام الحديد وسط إيران

اكتشاف احتياطيات جديدة من خام الحديد وسط إيران
وقال جديدي: في الآونة الأخيرة، تم مسح خام الحديد وإجراء اكتشافات أولية في أجزاء من محافظات أصفهان ويزد وكرمان وسمنان وتم العثور على احتياطيات جيدة.

وأضاف: منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة، أجرت منظمة الجيولوجيا والاستكشاف المعدني للبلاد دراسات عام 1401 لتوفير المواد الخام التي تحتاجها صناعات البلد، بما في ذلك خام الحديد، من خلال تنفيذ خطة مسح الاحتياطيات المعدنية باعتبارها الميزانية العمومية للموارد المعدنية.

وصرح: خلال عام واحد حققت هذه المنظمة انجازات في خطة التحول الجيولوجي والتنقيب عن الاحتياطيات المعدنية، وتم تحديد الاحتياطيات المناسبة من خام الحديد في محافظة كردستان.

وأشار جديدي إلى الخطط المستقبلية لمنظمة التنقيب الجيولوجي والمعدني للبلاد، معربا عن أمله في إزدياد الاحتياطيات المغناطيسية لخام الحديد وتحقيق تكنولوجيا المعالجة من الأحجار الهيماتيت.

كما أعلن عن التعاون المشترك مع صناعة الحديد في مجال الاستكشاف وأضاف: لدينا حالياً مذكرات وعقود مع صناعة الحديد في مجال التنقيب عن خام الحديد والمنظمة تقوم بمراحل التحديد والتنقيب بمساعدة الأساليب العلمية وبذلك تقلل الحكومة من مخاطر الاستثمار من خلال الدخول في الاستكشافات الأولية.
رقم : 1043840
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي
قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي
قاآني: كلمة "المقاومة" من أقدس الكلمات
قاآني: كلمة "المقاومة" من أقدس الكلمات
27 شباط 2023
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
27 شباط 2023
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
27 شباط 2023
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
27 شباط 2023
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران
27 شباط 2023
سجن أم مسلخ؟ تزايد جرائم الکيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين
سجن أم مسلخ؟ تزايد جرائم الکيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين
27 شباط 2023
ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟
ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟
26 شباط 2023
الروح الثورية تتجدد بدعوات قائد الثورة
الروح الثورية تتجدد بدعوات قائد الثورة
26 شباط 2023
اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری
اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری
26 شباط 2023
صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري
صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري
25 شباط 2023
اهمية وانعكاسات رحلة عبداللهيان الى بغداد
اهمية وانعكاسات رحلة عبداللهيان الى بغداد
25 شباط 2023
أعمال إجرامية واستفزازية..في حال اندلاع مواجهات ما الذي ينتظر الكيان الصهيوني؟
أعمال إجرامية واستفزازية..في حال اندلاع مواجهات ما الذي ينتظر الكيان الصهيوني؟
25 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران