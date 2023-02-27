اكتشاف احتياطيات جديدة من خام الحديد وسط إيران

وقال جديدي: في الآونة الأخيرة، تم مسح خام الحديد وإجراء اكتشافات أولية في أجزاء من محافظات أصفهان ويزد وكرمان وسمنان وتم العثور على احتياطيات جيدة.



وأضاف: منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة، أجرت منظمة الجيولوجيا والاستكشاف المعدني للبلاد دراسات عام 1401 لتوفير المواد الخام التي تحتاجها صناعات البلد، بما في ذلك خام الحديد، من خلال تنفيذ خطة مسح الاحتياطيات المعدنية باعتبارها الميزانية العمومية للموارد المعدنية.



وصرح: خلال عام واحد حققت هذه المنظمة انجازات في خطة التحول الجيولوجي والتنقيب عن الاحتياطيات المعدنية، وتم تحديد الاحتياطيات المناسبة من خام الحديد في محافظة كردستان.



وأشار جديدي إلى الخطط المستقبلية لمنظمة التنقيب الجيولوجي والمعدني للبلاد، معربا عن أمله في إزدياد الاحتياطيات المغناطيسية لخام الحديد وتحقيق تكنولوجيا المعالجة من الأحجار الهيماتيت.



كما أعلن عن التعاون المشترك مع صناعة الحديد في مجال الاستكشاف وأضاف: لدينا حالياً مذكرات وعقود مع صناعة الحديد في مجال التنقيب عن خام الحديد والمنظمة تقوم بمراحل التحديد والتنقيب بمساعدة الأساليب العلمية وبذلك تقلل الحكومة من مخاطر الاستثمار من خلال الدخول في الاستكشافات الأولية.