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الاثنين 27 شباط 2023 ساعة 14:35
عبد اللهيان: نرفض تغيير في الجغرافيا السياسية لمنطقة القوقاز
من جانبه قال "أرارات ميرزويان" ، في إشارة إلى أن هناك محادثات جيدة للغاية رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين ، "نحن سعداء بسياسة إيران في احترام سيادة دول المنطقة وعدم تغيير جغرافية المنطقة".
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
1043852
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