عبد اللهيان: نرفض تغيير في الجغرافيا السياسية لمنطقة القوقاز

اسلام تايمز (ايران) - صرح وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان، في لقاء مع نظيره الأرميني في جنيف، أن العلاقات الطيبة بين طهران ويريفان لا تضر بأي دولة، وقال: نحن ندعم تطوير العلاقات بين دول منطقة القوقاز ، لكننا ضد اي تغييرات في الجغرافيا السياسية للمنطقة.