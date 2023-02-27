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الاثنين 27 شباط 2023 ساعة 15:30

الصحة الإيرانية: تسجيل 3 وفيات و 122 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: تسجيل 3 وفيات و 122 إصابة جديدة بكورونا
وعبر بيانها الصادر اليوم الإثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، أشارت وزارة الصحة بأن العدد الاجمالي للاصابات بهذا الفيروس بلغ داخل البلاد لحد اليوم، 7 ملايين و567 الفا و824 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و845 شخصا.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران لغاية اليوم، إلى 7 ملايين و339 الفا 283 اشخاص.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما يبلغ 155 مليونا و 441 الفا و61 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد، لحد الآن.
رقم : 1043862
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