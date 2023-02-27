سوريا.. على هدير الزلزال المدمر قطار التطبيع العربي يحط في دمشق

بعد قطيعة طويلة عادت طائرات الدبلوماسية العربية لتتوافد إلى دمشق، وزير الخارجية المصري سامح شكري حطت طائرته في مطار العاصمة السورية في أول زيارة رسمية بعد عقد من الزمن للقاء الرئيس الأسد ونقل رسالة تضامن ومؤازة من مصر وشعبها جراء الزلزال المدمر.



وبعد يوم من زيارة برلمانية عربية من ثماني دول هي الأولى من نوعها إلى سوريا منذ بدء الحرب قبل 12 عاما يحط وزير الخارجية المصري سامح شكري في دمشق في زيارة جاءت على اعقاب اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره السوري بشار الأسد، غداة الزلزال في تواصل غير مسبوق.



زيارة شكري التي تشكل قفزة كبيرة في مسار العلاقات السورية العربية قد تتبعها زيارة اخرى الى دمشق لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان رغم رفضه التعليق على الامر في منتدى ميونيخ للأمن، لكنه اكد ان هناك إجماعاً بدأ يتشكّل في العالم العربي على أن لا جدوى من عزل سوريا، وأنّ الوضع الراهن غير قابل للاستمرار ويجب الحوار مع دمشق.



وبصرف النظر عن حصول الزيارة في القريب العاجل أو تأجيلها، فإن تصريحات بن فرحان وتحولات السياسة الخارجية السعودية تشي بأن التقارب السعودي السوري سيحصل عاجلاً أم آجلا.



تحركات دبلوماسية اخرى مهمة شهدتها سوريا مؤخرا تمثلت بزيارة وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي واطلاقه مبادرة لحل الازمة السورية لعودة دمشق الى حضنها العربي.



وتبع ذلك الزيارة الاسد الى سلطنة عمان هي الثانية عربيا للاسد بعد ان كان زار الامارات في اذار/ مارس العام الماضي بعد اربعة اعوم على فتح ابو ظبي سفارتها في دمشق.



ويطرح الانفتاح العربي المفاجئ على سوريا بعد قطيعة طويلة عدة تساؤلات حول الثمن المطلوب من دمشق ان تدفعه، بعد ان فشلت الدول العربية التي تآمرت على سوريا، في تحقيق ما تريده بالحرب.



وفي التفاصيل التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بالرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين، ناقلا له رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد فيها تضامن مصر مع سورية واستعدادها لمواصلة دعم السوريين بمواجهة آثار الزلزال.



وأفادت رئاسة الجمهورية السورية في بيان، ان شكري أبلغ الاسد تحيات الرئيس السيسي واعتزازه بالعلاقات التاريخية بين سورية ومصر، وحرص القاهرة على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بين البلدين.



بدوره شكر الرئيس الأسد لما قدمته جمهورية مصر العربية من مساعدات لدعم جهود الحكومة السورية في إغاثة المتضررين من الزلزال، وأكّد أنّ سورية حريصة أيضاً على العلاقات التي تربطها مع مصر، مشيراً إلى أنّه يجب النظر دائماً إلى العلاقات السورية المصرية من منظور عام وفي إطار السياق الطبيعي والتاريخي لهذه العلاقات.



واعتبر الرئيس الأسد أنّ العمل لتحسين العلاقات بين الدول العربية بشكل ثنائي هو الأساس لتحسين الوضع العربي بشكل عام.



ونوّه سيادته إلى أنّ مصر لم تعامل السوريين الذين استقروا فيها خلال مرحلة الحرب على سورية كلاجئين، بل احتضنهم الشعب المصري في جميع المناطق ما يؤكد على الروابط التي تجمع بين الشعبين، والأصالة التي يمتلكها الشعب المصري.



واعتبر الوزير شكري أنّ العلاقة السورية -المصرية هي ركن أساسي في حماية الأقطار العربية، مؤكداً أن مصر ستكون دائماً مع كلّ ما يمكن أن يساعد سورية، وستسير قُدماً في كلّ ما من شأنه خدمة مصالح الشعب السوري الشقيق.



وأشار شكري إلى الروابط التي تجمع بين الشعبين السوري والمصري، ولفت إلى أنّ السوريين المقيمين في مصر أظهروا قدرة كبيرة على التأقلم مع المجتمع المصري ، وحققوا نجاحاً كبيراً في أعمالهم في مختلف المجالات.