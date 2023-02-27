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الاثنين 27 شباط 2023 ساعة 18:42
الأمن البحریني يعتقل مواطنين وتمنع آخرين من الاعتصام عند بيت القرآن
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها نشطاء تواجد عشرات الدوريات الأمنية في المنطقة لمنع المواطنين من الوصول لمكان الاعتصام.
فيما أفادت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن وجود حالات اعتقال لعشرات المواطنين المتجهين لمقر الاعتصام.
مصدر :
وكالات
رقم :
1043887
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