الأمن البحریني يعتقل مواطنين وتمنع آخرين من الاعتصام عند بيت القرآن

اسلام تايمز (البحرين) - تواجدت قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية في محيط السفارة السويدية ومتحف بيت القرآن في العاصمة المنامة، لمنع المواطنين من إقامة وقفة استنكارية لحرق المصحف الشريف.