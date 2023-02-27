الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 شباط 2023 ساعة 20:23

اليمن.. ومخاوف من تفاقم الأزمة الانسانية في البلاد

اليمن.. ومخاوف من تفاقم الأزمة الانسانية في البلاد
ولا يزال الوضع في البلاد هشًا رغم صمود الهدنة على مدى أشهر، إذ دفعت الحرب البنية التحتية الأساسية بالبلاد إلى الحضيض، واستنزفت طاقات ثلثي اليمنيين الذين باتوا عاجزين عن تلبية أبسط احتياجاتهم. ثم يأتي انحسار التمويل ليهدد بمفاقمة المعاناة الإنسانية إلى مستويات أسوأ.

وفي هذا السياق صرح المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) السيد "روبير مارديني" قائلًا: "للمرة الأولى منذ 11 عامًا، واجهت العمليات التي تنفذها اللجنة الدولية والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في اليمن نقصًا في التمويل خلال العام الماضي. وهذا تطوير يثير القلق ومن شأنه – إن لم يتم تداركه ومعالجته – أن يقوض مسيرة العمل الإنساني المحايد وغير المتحيز".

وفي عام 2023، بلغ عدد الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وأنشطة الحماية21.6 مليون شخص. وتلجأ الكثير من الأُسر حاليًا إلى بيع أي مقتنيات متبقية معها لتأمين قوت يومها، بينما تسرَب ملايين الأطفال من التعليم، ولا يزال أربعة ملايين شخص عالقين في دوامة النزوح. وتستمر معاناة اليمن بسبب التدهور الاقتصادي، والصعوبات الجمة في سبيل الحصول على الخدمات الأساسية، والتلوث الشديد من جراء الأسلحة. وفضلًا عن هذا، تتجلى الآثار المباشرة لتغير المناخ، إذ شهد عام 2022 موجة جفاف طويلة تبعها فيضانات شديدة أوهنت آليات التكيف المتبقية التي يكافح اليمنيون للتشبث بها.

وأضاف السيد مارديني قائلًا: "كل عام يمر من دون التوصل إلى حل سياسي يصعب عملية التعافي من آثار النزاع. وحتى إن توصلت الأطراف إلى تسوية دائمة، فسيظل حجم الاحتياجات الإنسانية كبيرًا طيلة سنوات قادمة".

وتعد الاستجابة الجماعية التي تنفذها الحركة للتصدي للأزمة في اليمن إحدى كبريات عملياتنا الإنسانية على مستوى العالم، وتستفيد هذه الاستجابة كثيرًا من التكامل بين الخبرات الدولية والمحلية. وستوجَه ميزانية الحركة المخصصة لليمن لعام 2023 – البالغة 181 مليون فرنك سويسري (192 مليون دولار أمريكي) – لتنفيذ أنشطة تمس الحاجة إليها في مجالي الحماية والوقاية، ولدعم سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتقديم مساعدات إنسانية لا غنى عنها لا سيما في المناطق ذات الاحتياجات الهائلة التي يتعذر على الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى الوصول إليها.

وقال السيد مارديني: "تحث اللجنة الدولية المجتمع الدولي على الاستمرار في تمويل الجهات الفاعلة الإنسانية، مثل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، من أجل ضمان حماية السكان في اليمن من الأذى وحصولهم على الغذاء والخدمات الحيوية، مثل المياه النظيفة والرعاية الصحية".
رقم : 1043907
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: العدو يسعى وراء أهدافه عبر اثارة الاستياء باستهداف معيشة الشعب
رئيسي: العدو يسعى وراء أهدافه عبر اثارة الاستياء باستهداف معيشة الشعب
قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي
قائد الحرس الثوري: نسعى من اجل عراق قوي
27 شباط 2023
قاآني: كلمة "المقاومة" من أقدس الكلمات
قاآني: كلمة "المقاومة" من أقدس الكلمات
27 شباط 2023
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
27 شباط 2023
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
27 شباط 2023
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
27 شباط 2023
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران
27 شباط 2023
سجن أم مسلخ؟ تزايد جرائم الکيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين
سجن أم مسلخ؟ تزايد جرائم الکيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين
27 شباط 2023
ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟
ما ابعاد التهديد الاسرائيلي ضد ايران، ولماذا لا يهزّها؟
26 شباط 2023
الروح الثورية تتجدد بدعوات قائد الثورة
الروح الثورية تتجدد بدعوات قائد الثورة
26 شباط 2023
اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری
اسلامي: نعتزم تصدير منتجاتنا النووية الى دول أخری
26 شباط 2023
صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري
صعود "داعش" من تحت أنقاض الزلزال السوري
25 شباط 2023
اهمية وانعكاسات رحلة عبداللهيان الى بغداد
اهمية وانعكاسات رحلة عبداللهيان الى بغداد
25 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حملة عربية لكسر الحصار عن سوريا.. ماذا عن الغرب؟
مخاوف الأمريكيين من تفاقم الخلافات الداخلية في الأراضي المحتلة
حقائق التوترات العسكرية للكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في سوريا.. موقف إيران وأداؤها
القضايا السياسية في دعوة الكاظمي لطهران