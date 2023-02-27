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الاثنين 27 شباط 2023 ساعة 21:27

فصائل فلسطينية تبارك عملية إطلاق النار في أريحا

فصائل فلسطينية تبارك عملية إطلاق النار في أريحا
وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن عملية إطلاق النار في أريحا تأتي في إطار الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه وآخرها العدوان الهمجي على أهالي حوارة قضاء نابلس.

وأشادت حركة الجهاد الاسلامي بشجاعة تنفيذ العمليات في أريحا، مؤكدة أنها مستمرة وسيدفع الاحتلال ثمن كل جرائمه.

وحذرت الاحتلال بالتمادي في العدوان وإطلاق يد المستوطنين، ما سيؤدي إلى مزيد من عمليات المقاومة التي قد تصل إلى العمق.

وأكدت الجبهة الشعبيّة أن العملية النوعيّة التي نفّذها مقاومون في أريحا، تأتي ردًا على جريمة المستوطنين الفاشيين في نابلس، داعيًة إلى تصعيدٍ شعبي ومسلّح شامل يطال وجود الاحتلال والمستوطنين على أي بقعةٍ من فلسطين.

وباركت حركة الأحرار عملية إطلاق النار قرب أريحا، مشيرةً إلى أن العمليات البطولية تعكس الحيوية الكبيرة التي تتمتع بها المقاومة، وتقدمها وإبداعها وتطور أدائها في كل الميادين والساحات لتلقين الاحتلال الدروس والعبر.

بدورها أوضحت حركة المقاومة الشعبية أن المقاومة مستمرة في عملياتها طالما بقي الاحتلال جاثماً على الأرض الفلسطينية، مشددة على أن المقاومة لن تتراجع عن دورها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأشادت أيضا الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بعملية إطلاق النار البطولية في أريحا وشجاعة منفذيها.

وحذرت الاحتلال من التمادي في عدوانه على شعبنا وإطلاق العنان للمستوطنين لممارسة جرائمهم وارهابهم المنظم على شعبنا ومقدراته.

وقالت "من يشعل النيران عليه تحمل نتائج أفعاله، وشعبنا حسم خياراته أن المقاومة هي السبيل للخلاص من الاحتلال الفاشي".
مصدر : وكالات
رقم : 1043914
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